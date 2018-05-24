ПМЭФ дотянется до центра: улицы «закроет» «Классика на Дворцовой»

В центре Санкт-Петербурга вводятся ограничения движения в связи с гала-концертом «Классика на Дворцовой» в рамках проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом 24 мая сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

С 8:00 до 24:00 26 мая закрываются следующие участки:

Миллионная улица от Дворцовой площади до Мошкова переулка;

Певческий проезд;

набережная реки Мойки от Певческого проезда до Невского проспекта.

Напомним, в Санкт-Петербурге второй день вырастают пробки из-за внезапных перекрытий движения, связанных, очевидно, с проездом вип-кортежей. Вчера перекрывали КАД и Пулковское шоссе (неподалёку находится «Экспофорум», где проходит ПМЭФ), сегодня КАД и ЗСД.