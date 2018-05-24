ПМЭФ дотянется до центра: улицы «закроет» «Классика на Дворцовой»
В центре Санкт-Петербурга вводятся ограничения движения в связи с гала-концертом «Классика на Дворцовой» в рамках проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом 24 мая сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры.
С 8:00 до 24:00 26 мая закрываются следующие участки:
- Миллионная улица от Дворцовой площади до Мошкова переулка;
- Певческий проезд;
- набережная реки Мойки от Певческого проезда до Невского проспекта.
Напомним, в Санкт-Петербурге второй день вырастают пробки из-за внезапных перекрытий движения, связанных, очевидно, с проездом вип-кортежей. Вчера перекрывали КАД и Пулковское шоссе (неподалёку находится «Экспофорум», где проходит ПМЭФ), сегодня КАД и ЗСД.
Справка:
С 24 по 26 мая в Санкт-Петербурге состоится ежегодный экономический форум, который в 2018-м пройдет под девизом «Создавая экономику доверия». Странами – гостями форума в этом году станут Франция и Япония. Также в Петербурге ждут бизнесменов из США, Индии, Италии, Финляндии и Африки. Среди высоких гостей форума – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, а также посол США в России Джон Хантсман.