Михаил Ковальчук: Не сильно увлекайтесь цифровизацией

Слишком увлекаться цифровизацией россиянам не стоит, считает академик Михаил Ковальчук. Об этом он заявил на одной из сессий ПМЭФ 24 мая.

«Чувствуется резкое обострение ситуации. А мобилизация всегда заставляет думать по-другому, – заявил он. – Качество нашей нации, основное – творческое начало. И сейчас, в таких условиях, оно обостряется. Идей в мире мало. Да, в чем-то отстаём. А где-то мы впереди планеты всей. Децентрализация стране и научному сообществу нужна, но прорыв – это мегаустановки, крупные научные центры, это, наоборот, концентрация. Прорыв – это наддисциплинарность. Конвергентность. Кто это поймёт, тот выиграет. И не сильно увлекайтесь цифровизацией . «Я знаю все, сказала Википедия. Я могу связать всех, сказал Интернет. НУ-НУ, сказало электричество». Это анекдот, но важный. Если в Европе 70 процентов без GPS не могут доехать домой, то у нас хотя бы 35».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.