На Украине ввели санкции против «России сегодня» и РИА Новости Украина

МИА «Россия сегодня» и агентство «РИА Новости Украина» включены в санкционный список Киева. Об этом 23 мая сообщается на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.

Согласно обновленному санкционному списку, украинские провайдеры должны заблокировать сайты «Россиясегодня.рф», Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua. Кроме того, будут заблокированы все активы «России сегодня» на территории Украины сроком на три года.