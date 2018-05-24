На Украине ввели санкции против «России сегодня» и РИА Новости Украина
МИА «Россия сегодня» и агентство «РИА Новости Украина» включены в санкционный список Киева. Об этом 23 мая сообщается на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко.
Согласно обновленному санкционному списку, украинские провайдеры должны заблокировать сайты «Россиясегодня.рф», Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua. Кроме того, будут заблокированы все активы «России сегодня» на территории Украины сроком на три года.
Справка:
Напомним, 17 мая суд Херсона арестовал главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Освещавшего российско-украинские события журналиста на Украине подозревают в государственной измене. Следствие приписывает ему поддержку Донецкой и Луганской народных республик, тяжести подозрениям добавило двойное гражданство. Сам Вышинский называет дело против себя давлением на свободу слова.