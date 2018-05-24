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24.05.2018 12:02

ЦБ: Промсвязьбанк будет передан в казну в ближайшие две недели

Заместитель председателя Центрального банка Василий Поздышев заявил, что процедура оздоровления в Промсвязьбанке завершена и он будет передан в казну в самое ближайшее время.

"Промсвязьбанк полностью докапитализирован и в ближайшие 1-2 недели будет передан в казну. Это будет специализированный банк, который будет обслуживать предприятия оборонной промышленности, – сообщил Поздышев 24 мая на ПМЭФ-2018. – Пока еще в банке действует временная администрация. Мы ждем, пока правительство сформирует постоянно действующий орган управления". 

Специальный банк для ОПК решили выбрать для того, чтобы уберечь работающие с "оборонкой" кредитные учреждения от западных санкций. Как сообщали СМИ, возглавить его может сын бывшего премьер-министра России, экс-директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова Петр Фрадков 

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в "Экспофоруме", но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года – "Экономика доверия". В этом году ожидается более 15 тысяч участников. 

 


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21.05.2018 12:27
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ГК «Эталон»
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ПАО «Банк ВТБ» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
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