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24.05.2018 11:58

Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово

Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
ГК «ЦДС»

В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.

В рамках соглашения с Дирекцией по комплексному развитию территорий Ленинградской области (КРТ) Группа ЦДС примет участие в создание учебного квартала в Кудрово. Кластер будет включать в себя школу на 825 мест и два детских сада – на 190 и 265 малышей.

Проектирование объектов начнется летом 2018 года. Строительство первого детского сада – осенью 2018 года. Возведение всех объектов в учебном квартале займет 2,5 года.

«Наша компания традиционно уделяет много внимания созданию комфортной среды в локациях, развитием которых мы занимаемся, – отметил директор департамента заказчика Группы ЦДС Дмитрий Становой. – Мы принимаем активное участие в создании инфраструктуры Кудрово. Здесь мы уже реализуем проект детского сада на 160 мест, который будет сдан летом 2019 года. Садики и школы необходимы молодым семьям, которые покупают квартиры в новых развивающихся районах».

Группа ЦДС на протяжении 18 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. 

В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 18 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Справка о ГК «ЦДС»

 


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