Глава АСВ предложил в два раза ускорить ликвидацию банков

Генеральный директор госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" Юрий Исаев 24 мая на одной из сессий ПМЭФ-2018 заявил, что в у АСВ накопилось 4 трлн активов рухнувших банков, и чтобы вернуть эти деньги в экономику страны, он предлагает реформировать систему распродажи их активов.

Во-первых, считает Исаев, нужно передавать функции временной администрации от Банка России к агентству сразу же после отзыва лицензии.

"Мы сэкономим время, ресурсы, избежим двойной передачи дел и сразу же после отзыва лицензии начнем ликвидационные процедуры и инвентаризацию", – отметил Исаев.

Во-вторых, он предложил внедрить голландскую систему торгов, не на повышение, а на понижение:

"По действующему законодательству мы должны вести все торги на повышение. Хотя цена и так завышена, и мы понимаем, что по ней актив никто не купит, приходится проводить несколько торгов. Если мы переходим на голландскую систему, последовательно снижая цену имущества, мы сможем выходить на продажу в течение дня. Это сократит процедуру на полгода!"

По его словам, эффектом от сокращения сроков реализации имущества будет общее снижение расходов.

"Мы имеем 50 тысяч наименований активов и ждем, пока кто-то заявится и попробует их купить. Средний срок ликвидации банков должен снизиться с 3 до 1,5 лет, а расходы должны уменьшиться на 40%".

Предложение уже согласовано с ЦБ и правительством и готовится к передаче в Госдуму, отметил Исаев.