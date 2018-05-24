В День города в Михайловском замке бесплатно покажут «Екатерину Великую в стране и мире»

В День города, 27 мая, в Михайловском замке последний день будет работать выставка «Екатерина Великая в стране и мире». Благотворительный фонд «Система» и Русский музей решили в день рождения Петербурга подарить горожанам и гостям Северной столицы «Культурный выходной» и сделать вход на выставку бесплатным.

Выставка повествует о серьезных и важных событиях в истории России на материале более чем 500 произведений изобразительного и прикладного искусства. В экспозицию включены парадные портреты Екатерины II и ее современников работы таких мастеров, как Иван Аргунов, Дмитрий Левицкий, Федор Рокотов, Стефано Торелли, Иоганн Баптист Лампи старший, Йозеф Крейцингер, Сальваторе Тончи и др.

Кроме того, зритель увидит скульптурные портреты, выполненные выдающимся мастером русского классицизма Федором Шубиным, итальянским скульптором Джакопо Мональди и другими. На выставке можно будет увидеть аллегорические произведения, как живописные, так и скульптурные, представляющие императрицу в образе Минервы — воительницы и покровительницы искусств.

Выставка объединяет предметы из коллекций Русского музея, Государственного исторического музея, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Третьяковской галереи, Эрмитажа, музеев-заповедников «Московский Кремль», «Павловск» и «Петергоф», мемориального музея А. В. Суворова и других музеев, а также из архивов и частных собраний.

Вход на выставку будет открыт с 10.00 до 18.00.