МСП Банк кредитует "газелей"

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) одобрил первые кредиты для быстрорастущих и инновационных компаний.

МСП Банк запустил новый кредитный продукт для так называемых компаний-«газелей», среднегодовой прирост выручки которых за последние 3 года превышает 20%. Такие компании могут занять от 25 до 500 млн рублей на инвестиции или пополнение оборотных средств. Вернуть кредит можно в срок до 7 лет. Процентная ставка – от 9,6% годовых для субъектов малого и среднего бизнеса. Подробнее с условиями кредитования можно ознакомиться здесь https://www.mspbank.ru/credit

Вдобавок к невысокой ставке малые и средние компании могут рассчитывать на субсидии Фонда содействия инновациям. Фонд готов компенсировать проценты по кредиту в пределах ставки рефинансирования.

Соглашение между МСП Банком и Фондом содействия инновациям было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 года. Оно предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, работающего с высокими технологиями, инновациями, над замещением импорта либо над товарами и услугами на экспорт. МСП Банк уже одобрил 3 сделки, на рассмотрении находятся еще столько же.

Первыми получателями программы станут «Актан» из Рыбинска, казанский «ПолиМикс» и компания «Парадигма». В сумме они получат 40 млн рублей кредитов. К примеру, ООО «Актан» выпускает трубопроводную арматуру для атомных станций, газовой, нефтяной, нефтехимической промышленности, а также ЖКХ.

«Мы получили инвестиционный кредит для расширения производства на сумму 10 млн рублей. Кроме того, также нам оказали методическую поддержку по участию в госзакупках – мы участвовали в рабочей встрече с госкорпорацией «Росатом», – говорит Игорь Варатков, генеральный директор ООО «Актан».

Вдобавок в 2018 году «Актан» получил грант Фонда содействия инновациям по программе «Коммерциализация» – 15 млн рублей.

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП Банк) работает на российском банковском рынке почти 20 лет. До 2017 года банк финансировал малый и средний бизнес через федеральные и региональные банки, лизинговые компании, а также осуществлял гарантийную поддержку. В прошлом году банк перешел к прямой кредитной поддержке. По итогам первого года МСП Банк выдал компаниям данного сегмента более 29 млрд рублей.

100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП»). По состоянию на 01.01.2018 года уставный капитал МСП Банка составил 19,24 млрд рублей, работающие активы – 107,45 млрд рублей.

Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» лицензия Центрального банка № 3340 от 7 марта 2018 года