Mail.ru и «Спутник» поддержали Роскомнадзор: из поисковиков пропал Telegram

Сайт мессенджера Telegram исключили из поисковой выдачи порталов Mail.ru и «Спутник». Об этом 23 мая пишет «Коммерсантъ».

В Роскомнадзоре изданию пояснили, что поисковики выполняют закон, согласно которому они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Она была создана как раз для ограничения доступа к заблокированным сайтам.

Google и «Яндекс» пока не стали удалять ссылки на Telegram из своей выдачи, однако, как заверили в РКН, «тестируют эту возможность». При этом источники «Коммерсанта» в отрасли считают, что ни Google, ни «Яндекс» в итоге не исключат мессенджер из выдачи. Дело в том, что ФГИС, по сути, не существует — по крайней мере, в том виде, который предусмотрен законом. На создание этой системы должно было быть составлено техзадание и проведен конкурс (и, естественно, выделены на все это средства). Однако представитель одного из операторов связи заявил «Коммерсанту», что не видел никаких документов по этому поводу. На сайте госзакупок заказ на создание ФГИС не размещался.

Напомним, 22 мая Госдума во втором чтении приняла законопроект об ответственности за нарушение закона об анонимайзерах. Согласно документу, поисковики смогут штрафовать за выдачу ссылок на запрещенные сайты. Штрафы составят от 3 до 5 тыс. руб. для физических лиц, 30-50 тыс. – для должностных, 500-700 тыс. руб. – для юридических лиц.