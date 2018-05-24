Новгородский чиновник, отвечавший за работу с молодежью, получил 11 лет за мужеложство и детское порно

Бывший высокопоставленный сотрудник администрации Великого Новгорода Вадим Фадеев признан виновным в распространении порнографии, разврате и мужеложстве, все с участием несовершеннолетних. Суд 24 мая приговорил его к 11 годам лишения свободы.

Как сообщает областная прокуратура, Фадеев признал вину только частично, однако Новгородский районный суд счел доказательства по делу достаточными для обвинительного приговора по трем статьям.

С 2014 года на своей странице «ВКонтакте» под псевдонимом Дмитрий Лазарев замглавы городской администрации выкладывал ролики, которые эксперты признали порнографическими и установили, что в них снимались дети. С 2015 года Фадеев регулярно переписывался в Сети с мальчиками, склонял их к разврату, а весной 2016 года увиделся с одним их них в реальной жизни. Встреча добавила ему срок по статье «Мужеложство с лицом, не достигшим 14 лет». По совокупности чиновник получил 11 лет колонии строгого режима и год ограничения свободы.

Напомним, Фадеева задержали в мае 2016 года в здании администрации Великого Новгорода. Свидетелями этой сцены стали журналисты местных и федеральных СМИ. В администрации признанный виновным в педофилии отвечал за вопросы организации образования, молодежной политики, работы с молодежными организациями, профилактической работы с несовершеннолетними.