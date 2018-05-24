Редкий масштаб: сразу 9 машин тушили в одном районе Петербурга

Почти десяток автомобилей сгорел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 мая – и все в Приморском районе города. Транспортные средства горят почти каждую ночь, но такое количество «жертв» – большая редкость.

По информации городского ГУ МЧС, в 1:38 в службу «01» поступил вызов на Богатырский проспект, дом 53, корпус 3. Два пожарных расчёта около 40 минут тушили там четыре автомобиля: «Ниссан» огонь уничтожил полностью, у «Шевроле» обгорел моторный отсек, у «Пежо» правая фара, у «Фольксвагена» левое крыло.

Фото: Олег Орлов, vk.com/spb_today

В 2:21 поступило сообщение о возгорании на улице Савушкина, 37. На место также выехали два расчёта, работали они до 3:11. Удалось спасти три автомобиля: у «Вольво» и «Ниссана» оплавился пластик, у «Сузуки» – салон и отсек двигателя. А вот стоящие рядом «Митсубиси» и «Фольксваген», с которых, видимо, и начался пожар, сгорели полностью.

Сведения о пострадавших при этих пожарах не поступали.