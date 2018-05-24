В Лаппеенранте в сгоревшем авто нашли труп

На причале в приграничном финском городе Лаппеенранта сгорел автомобиль с человеком внутри.

Как сообщили в местной полиции 24 мая, инцидент произошёл ранним утром 22 мая. Труп в машине обнаружил 13-летний мальчик, который пришёл на место позднее.

"Основываясь на предварительном расследовании и первых результатах вскрытия покойного, полиция подозревает, что было совершено тяжкое преступление. Дело расследуется по статье "Умышленное убийство", – говорится в сообщении ведомства.

Личность жертвы ещё не подтверждена, но следователи имеют представление о том, как разворачивались события.

На следующий день после убийства, 23 мая, стражи порядка задержали в Лаппеенранте и Йоэнсуу четырёх подозреваемых – жителей Лаппеенранты, среди которых трое мужчин и одна женщина.