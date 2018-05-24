Силуанов согласен с оценкой Кудрина влияния санкций на российскую экономику
Влияние санкций на экономику России действительно достигает 0,5 процента ВВП. Об этом в рамках дискуссии Валдайского клуба на ПМЭФ-2018 заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
При этом, по мнению вице-премьера Антона Силуанова, западные санкции способствовали проведению реформ в России. В частности, это сказывается на бюджетном планировании.
Как заявил Силуанов в ходе ПМЭФ-2018, санкции заставили правительство сбалансировать бюджет при 50 долларах за баррель нефти, а не при 100, как раньше. Кроме того, пройден период высокой инфляции, при этом никаких ограничений на потоки капитала не вводилось. Тем не менее, по мнению чиновника, любые санкции деструктивны, а на финансовых рынках сейчас происходит подобие военных действий.
Напомним, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе ПМЭФ-2018 заявил, что давление западных санкций на российскую экономику выросло после последней волны с 0,2-0,3% до половины процента ВВП.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки - 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.