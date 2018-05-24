Силуанов согласен с оценкой Кудрина влияния санкций на российскую экономику

Влияние санкций на экономику России действительно достигает 0,5 процента ВВП. Об этом в рамках дискуссии Валдайского клуба на ПМЭФ-2018 заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

При этом, по мнению вице-премьера Антона Силуанова, западные санкции способствовали проведению реформ в России. В частности, это сказывается на бюджетном планировании.

Как заявил Силуанов в ходе ПМЭФ-2018, санкции заставили правительство сбалансировать бюджет при 50 долларах за баррель нефти, а не при 100, как раньше. Кроме того, пройден период высокой инфляции, при этом никаких ограничений на потоки капитала не вводилось. Тем не менее, по мнению чиновника, любые санкции деструктивны, а на финансовых рынках сейчас происходит подобие военных действий.

Напомним, что ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе ПМЭФ-2018 заявил, что давление западных санкций на российскую экономику выросло после последней волны с 0,2-0,3% до половины процента ВВП.