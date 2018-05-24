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Фонтанка.fi
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24.05.2018 11:45

В Финляндии сокращается бедность

Доля потенциальных бедняков в Суоми снизилась за последние 10 лет. Об этом сообщается в отчете Статистической службы Европейского союза.

Около 16,8% финнов находятся на грани бедности, что ниже среднеевропейского показателя в 23,7%. По этому показателю Финляндия оказалась на 6 месте с конца списка, уступив лишь Исландии, Чехии, Норвегии, Швеции и Голландии.

Больше всего потенциальных бедняков в ЕС в Македонии, Сербии и Румынии – в этих странах таких людей Евростат насчитал более 40%.  

 


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24.05.2018 11:58
Группа ЦДС примет участие в создании учебного квартала в Кудрово
В составе учебного квартала в Кудрово будут построены школа на 825 учеников и два детских сада – на 190 и 265 мест. Проектирование объектов начнется летом 2018 года.
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
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