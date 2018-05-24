В Финляндии сокращается бедность

Доля потенциальных бедняков в Суоми снизилась за последние 10 лет. Об этом сообщается в отчете Статистической службы Европейского союза.

Около 16,8% финнов находятся на грани бедности, что ниже среднеевропейского показателя в 23,7%. По этому показателю Финляндия оказалась на 6 месте с конца списка, уступив лишь Исландии, Чехии, Норвегии, Швеции и Голландии.

Больше всего потенциальных бедняков в ЕС в Македонии, Сербии и Румынии – в этих странах таких людей Евростат насчитал более 40%.