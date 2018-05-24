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Чемпионат мира по футболу 2018
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24.05.2018 11:28

21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь

Ровно через три недели в России стартует самый обалденный турнир на свете. Если бы не Роскомнадзор, то эпитет в предыдущем предложении был бы совершенно иным. Отдел спорта "Фонтанки" рассказывает, почему эти перемещения по полю с мячом важны и на что нам уже сейчас следует обратить внимание.
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Фёдор Погорелов

18 марта 2009 года стало известно, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира. Конкуренция традиционно была кровопролитной. 2 декабря 2010 года в Цюрихе исполком ФИФА объявил, что чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России. За бортом остались совместные проекты Испании – Португалии,  Бельгии и Нидерландов, а также Англии. На победной фотографии российской делегации легко узнаются нападающий казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин, экс-президент РФС Вячеслав Колосков, легенда "Спартака" Ринат Дасаев, бывший первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и нынешний заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. 

Если вы все пропустили, то мы сейчас напомним. Чемпионат пройдет в 11 городах, на 12 стадионах. Москва – новые "Лужники",  откуда, согласно легенде, нам всем нужно будет выйти, и стадион "Спартак" (так-то он "Открытие", но выбор названий – коммерческая история); самый северный город-миллионер ("Санкт-Петербург Арена"), "Казань арена" в Татарстане, "Екатеринбург Арена" в Сибири, "Мордовия Арена" в Саранске, "Самара Арена" понятно где, "Фишт" в Сочи, "Волгоград Арена", "Ростов Арена", "Калининград" и, наконец, "Нижний Новгород". 

Волшебным образом в итоговый список не попал город Краснодар с одноименным стадионом. Но почему выбор был сделан в пользу Саранска, написаны уже марафоны страниц. Логотип турнира представили в шоу "Вечерний Ургант", и эта конструкция, по мнению создателей, символизирует покорение космоса, иконопись и любовь к футболу. Официальным символом чемпионата стал волк Забивака, его общественности представляли легенды футбола бразилец Роналдо и хорват Звономир Бобан, с прыжка которого в грудь полицейского во многом началась война в СФРЮ.

В ближайшие дни начнут формироваться финальные заявки на турнир. Сейчас все обсуждают тех парней, которые не поедут. Раджу Наинголлана не вызвали в Россию, и молодой человек заявил, что больше в многообещающей сборной Бельгии он не сыграет; из-за травмы, полученной в финале Лиги Европы, мимо чемпионата проехал француз Димитри Пайет; француз же Лоран Косельни порвал ахилл в полуфинале "Атлетико"-"Арсенал". 

У сборной России с медициной свои отношения: за последний год серьезные травмы получили два основных защитника Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий сборной и "Зенита" Александр Кокорин.  Все трое были основными футболистами сборной страны, и эти медицинские обстоятельства не могли не сказаться на итоговой заявке. Вы знаете, что в последний момент в сборную получили вызовы Артем Дзюба и Сергей Игнашевич. Судя по всему, Игнашевича уговаривали лучшие люди страны, и гигантское спасибо торпедовскому воспитаннику за финальное "да". 

Я тут неожиданно понял, что это единственный чемпионат мира, который пройдет в России при моей жизни. Даже при жизни моих детей. Арифметика циничная и простая: мне 36, детям от 14 до 3, турнир ездит по континентам и по странам, и шансов, что на моей памяти чемпионат мира вернется в ту часть Европы, которую мы называем Россией, – нет. Только если Путин всех съест. 

Так вышло, что я очень люблю праздники. Я понимаю прекрасно, за что можно критиковать предстоящий турнир, но хочу предложить другую модальность. Отдел спорта "Фонтанки" уже рвется начать рассказывать об этом приключении. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность. Артем Кузьмин, к примеру, поедет на матч открытия на пресловутые "Лужники"  и в Саранск с Калининградом; я лично посещу все матчи на "Санкт-Петербург Арене". Мы уверены, что этот чемпионат мира станет одним из лучших в истории. 

Я много лет смотрю за матчами сборной России. Так уж вышло, что начал я с того невероятного по сапсенсу поединка Россия-Украина. Я прокомментировал много встреч главной сборной страны. И точно знаю: главное – красота внутри нас. Мы, болельщики, веселые ребята, и мы точно сможем прожить этот, уж простите, праздник футбола так, чтобы все за нас порадовались.  

Я предлагаю отбросить турнирные результаты в сторону, и просто радоваться жизни. Тем более что мы, жители Ленинграда-Петербурга, это умеем. 

Оставайтесь с нами, в рубрике "Чемпионат мира – 2018 на "Фонтанке".

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»


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