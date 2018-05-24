21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь

Ровно через три недели в России стартует самый обалденный турнир на свете. Если бы не Роскомнадзор, то эпитет в предыдущем предложении был бы совершенно иным. Отдел спорта "Фонтанки" рассказывает, почему эти перемещения по полю с мячом важны и на что нам уже сейчас следует обратить внимание.

18 марта 2009 года стало известно, что Россия подала заявку на проведение чемпионата мира. Конкуренция традиционно была кровопролитной. 2 декабря 2010 года в Цюрихе исполком ФИФА объявил, что чемпионат мира 2018 года по футболу пройдет в России. За бортом остались совместные проекты Испании – Португалии, Бельгии и Нидерландов, а также Англии. На победной фотографии российской делегации легко узнаются нападающий казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин, экс-президент РФС Вячеслав Колосков, легенда "Спартака" Ринат Дасаев, бывший первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов и нынешний заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко.

Если вы все пропустили, то мы сейчас напомним. Чемпионат пройдет в 11 городах, на 12 стадионах. Москва – новые "Лужники", откуда, согласно легенде, нам всем нужно будет выйти, и стадион "Спартак" (так-то он "Открытие", но выбор названий – коммерческая история); самый северный город-миллионер ("Санкт-Петербург Арена"), "Казань арена" в Татарстане, "Екатеринбург Арена" в Сибири, "Мордовия Арена" в Саранске, "Самара Арена" понятно где, "Фишт" в Сочи, "Волгоград Арена", "Ростов Арена", "Калининград" и, наконец, "Нижний Новгород".

Волшебным образом в итоговый список не попал город Краснодар с одноименным стадионом. Но почему выбор был сделан в пользу Саранска, написаны уже марафоны страниц. Логотип турнира представили в шоу "Вечерний Ургант", и эта конструкция, по мнению создателей, символизирует покорение космоса, иконопись и любовь к футболу. Официальным символом чемпионата стал волк Забивака, его общественности представляли легенды футбола бразилец Роналдо и хорват Звономир Бобан, с прыжка которого в грудь полицейского во многом началась война в СФРЮ.

В ближайшие дни начнут формироваться финальные заявки на турнир. Сейчас все обсуждают тех парней, которые не поедут. Раджу Наинголлана не вызвали в Россию, и молодой человек заявил, что больше в многообещающей сборной Бельгии он не сыграет; из-за травмы, полученной в финале Лиги Европы, мимо чемпионата проехал француз Димитри Пайет; француз же Лоран Косельни порвал ахилл в полуфинале "Атлетико"-"Арсенал".

У сборной России с медициной свои отношения: за последний год серьезные травмы получили два основных защитника Виктор Васин и Георгий Джикия, а также нападающий сборной и "Зенита" Александр Кокорин. Все трое были основными футболистами сборной страны, и эти медицинские обстоятельства не могли не сказаться на итоговой заявке. Вы знаете, что в последний момент в сборную получили вызовы Артем Дзюба и Сергей Игнашевич. Судя по всему, Игнашевича уговаривали лучшие люди страны, и гигантское спасибо торпедовскому воспитаннику за финальное "да".

Я тут неожиданно понял, что это единственный чемпионат мира, который пройдет в России при моей жизни. Даже при жизни моих детей. Арифметика циничная и простая: мне 36, детям от 14 до 3, турнир ездит по континентам и по странам, и шансов, что на моей памяти чемпионат мира вернется в ту часть Европы, которую мы называем Россией, – нет. Только если Путин всех съест.

Так вышло, что я очень люблю праздники. Я понимаю прекрасно, за что можно критиковать предстоящий турнир, но хочу предложить другую модальность. Отдел спорта "Фонтанки" уже рвется начать рассказывать об этом приключении. Мы очень рады, что у нас есть такая возможность. Артем Кузьмин, к примеру, поедет на матч открытия на пресловутые "Лужники" и в Саранск с Калининградом; я лично посещу все матчи на "Санкт-Петербург Арене". Мы уверены, что этот чемпионат мира станет одним из лучших в истории.

Я много лет смотрю за матчами сборной России. Так уж вышло, что начал я с того невероятного по сапсенсу поединка Россия-Украина. Я прокомментировал много встреч главной сборной страны. И точно знаю: главное – красота внутри нас. Мы, болельщики, веселые ребята, и мы точно сможем прожить этот, уж простите, праздник футбола так, чтобы все за нас порадовались.

Я предлагаю отбросить турнирные результаты в сторону, и просто радоваться жизни. Тем более что мы, жители Ленинграда-Петербурга, это умеем.

Оставайтесь с нами, в рубрике "Чемпионат мира – 2018 на "Фонтанке".

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»