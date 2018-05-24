Разработчик «Северного потока – 2» выпустил 90 тысяч мальков лосося в Балтийское море

В качестве компенсации ущерба рыбному хозяйству при строительстве газопровода «Северный поток – 2» компания-разработчик Nord Stream 2 выпустила в Балтийское море 90 тыс. мальков лосося.

Как сообщает 24 мая пресс-служба компании, мальков специально выращивали на рыбоводных заводах ФГБУ Главрыбвод в Ленинградской области. Их качество и средний вес определяли и согласовывали с Росрыболовством.

В Nord Stream 2 отметили, что воздействие строительства на природу будет локальным и временным и быстро исчезнет при снятии действия фактора, однако его последствия все равно будут компенсированы. В мае этого года как минимум дважды планируется суммарный выпуск 170 тыс. мальков двух видов лососевых рыб в бассейны рек Луги и Невы.

«Северный поток – 2» — проект газопровода из России в Германию, который должен связать две страны по дну Балтийского моря. Совокупную мощность двух ниток оценивают в 55 млрд кубометров в год.

Оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получил разрешения на строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Выдала разрешения и Финляндия.

Тем временем в Вашингтоне заявили, что «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы. В США не исключили, что проект может попасть под американские санкции.

Во время недавнего визита в Сочи канцлер Германии Ангела Меркель обсуждала судьбу проекта с президентом России Владимиром Путиным.