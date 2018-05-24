Форум опять перекрыл движение на ЗСД и КАД, пробка достигала пяти километров

На центральном участке ЗСД в южном направлении утром 24 мая выросла пробка длиной более 5 километров. Пользователи сервиса «Яндекс.Карты» сообщают, что движение перекрыла полиция. Кроме того, по их словам, закрыто движение на въезде на КАД с Пулковского шоссе, а также на пересечении КАД, ЗСД и Предпортовой улицы.

Напомним, в Северной столице открылся Петербургский международный экономический форум. Движение транспорта могут ненадолго перекрывать в связи с перемещением кортежей высоких гостей.

В целом транспортная ситуация в городе к 11 часам почти в норме – «жёлтые» 5 баллов, по оценке «Яндекса», против обычных для данного времени суток четырёх. Максимальная загруженность дорог утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.