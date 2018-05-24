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24.05.2018 10:53

СМИ: Рогозин уже сегодня возглавит Роскосмос

Дмитрий Рогозин, потерявший в обновленном правительстве пост вице-премьера, будет назначен главой Роскосмоса уже сегодня, 24 мая.

Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники. В самом Роскосмосе отказались комментировать эту информацию. Отметим, при  этом в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня, принимает участие действующий директор госкорпорации Игорь Комаров. По словам источников РБК, официально до руководителей подведомственных предприятий Роскосмоса информацию о назначении пока не довели, однако в отрасли говорят о нем как о решенном деле. Указ либо уже подписан президентом, либо будет подписан в ближайшее время. 

Отметим, ранее уже сообщалось о возможном новом назначении Рогозина в Роскосмос. Причем госкорпорация может быть трансформирована в ракетно-космический холдинг. 

Напомним, в качестве вице-премьера Дмитрий Рогозин ранее курировал деятельность Роскосмоса. Именно под его руководством должен был пройти первый в истории пуск с космодрома Восточный, который пришлось перенести на следующий день из-за сбоя. За проблемы с первым стартом президент РФ Владимир Путин, который приезжал на запуск, объявил выговоры Рогозину и руководителю Роскосмоса Игорю Комарову, а в адрес главы НПО автоматики Леонида Шалимова было вынесено постановление о неполном служебном соответствии. Второй пуск попросту оказался неудачным. А в 2016 году под кураторством Рогозина запускали и грузовой корабль «Прогресс», который не смог выйти на орбиту и сгорел в плотных слоях атмосферы.

Справка:

Дмитрий Рогозин — выпускник международного отделения факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и факультета Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. С 1990-1994 годы был вице-президентом компании «РАУ-Корпорация». В 1994-1997 годах Рогозин занимал пост председателя исполкома Международного конгресса русских общин.

В 2011-2012 годах он был спецпредставителем президента по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. В 2012-2014 годах — председатель Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ. С 2011 года также вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу. В 2018 году отправлен в отставку.


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