Силуанов в Петербурге: Правительство не будет менять налоги в течение нового срока Путина
Правительство не будет менять налоги в течение нового срока Путина. При этом фискальную систему донастроят.
Как заявил вице-премьер Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018, налоговая нагрузка останется прежней. В рамках донастройки системы лишь будут упрощены взаимоотношения малого бизнеса и самозанятых граждан с одной стороны и государства с другой.
Ранее сообщалось, что чиновники рассматривают вариант роста НДС с 13 % до 15%.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.