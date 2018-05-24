Силуанов в Петербурге: Правительство не будет менять налоги в течение нового срока Путина

Правительство не будет менять налоги в течение нового срока Путина. При этом фискальную систему донастроят.

Как заявил вице-премьер Антон Силуанов в ходе ПМЭФ-2018, налоговая нагрузка останется прежней. В рамках донастройки системы лишь будут упрощены взаимоотношения малого бизнеса и самозанятых граждан с одной стороны и государства с другой.

Ранее сообщалось, что чиновники рассматривают вариант роста НДС с 13 % до 15%.