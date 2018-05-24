Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор

Концерн «Питер» – один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.

Концерном уже поданы заявки на приспособление для современного использования корпусов №№ 37-38, 26 и 41, которые находятся в совместной собственности компаний группы «Питер» и Санкт-Петербурга. По действующим законам это является основанием для заключения соглашения с городом на проведение работ по приспособлению указанных корпусов.

Проектная документация по корпусам 37-38 Апраксина двора уже прошла историко-культурную экспертизу и согласована КГИОП.

Решение компанией об участии в приспособлении городских корпусов Апраксина двора под современные функции было принято после заседания Совета по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга 24.10.2017 г.

Обращение о присвоении статуса стратегического инвестора было подано ООО «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор», учреждённой Концерном, в Комитет по инвестициям 28.12.2017 г.

Предложения компании касаются реализации согласованного Советом по сохранению культурного наследия эскизного проекта Н.И. Явейна в отношении двадцати одного здания Апраксина двора, находящегося в собственности города.

После проведения экспертизы пакета документов и предложений Комитет по инвестициям пришёл к выводу что ООО «ИСКАД» соответствует требованиям законодательства для присвоения статуса стратегического инвестора с целью реализации инвестиционного проекта «Преобразование территории Апраксина двора».

Общий объем инвестиций в приспособление 21-ого корпуса составляет 5,1 млрд. руб. Из них собственные средства – 1,5 млрд. руб., заемные средства – 3,6 млрд. руб. (30% и 70% соответственно).

Учитывая заинтересованность города, Концерн «Питер» готов приступить к реализации проекта. Срок, необходимый для проектирования и непосредственно работ, составит не более 5 лет.