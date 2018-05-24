Школьница на Московском погибла, спасая кошку с подоконника

Первоклассница, погибшая на Московском проспекте в Петербурге, пыталась спасти домашнее животное.

Подробности несчастного случая, который произошел ночью 24 мая в Адмиралтейском районе, рассказали в ГСУ СК РФ по городу.

«Девочка выпала из окна квартиры, расположенной на 4 этаже одного из домов по Московскому проспекту, когда пыталась забрать кошку с подоконника», – отметили в пресс-службе.

Напомним, к моменту приезда медиков девочка была еще жива, но довезти ее до больницы не успели.