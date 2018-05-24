Петербургу аукнулись хабаровские живодерки

В Петербурге зоозащитники столкнулись со сторонниками хабаровских живодерок. Поединок был виртуальный, но создателю групп поддержки грозит отчисление. Профессора Университета в шоке от прочитанного.

Два месяца потратили преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета, члены комиссии по этике, на чтение переписки сочувствующих хабаровским живодеркам и зоозащитников. «Это ужасно неприятно, лучше – только взрослому человеку, да и не женщине, такое читать», – отозвались, осилив несколько томов переписки, экономист, китаист, химик и физик. Свой вердикт скромному студенту философского факультета они вынесли единогласно.

В 2016 году студент Томского университета Антон Приживой прочитал в новостях об истории хабаровских живодерок. Тогда двух девушек Алину Орлову и Алену Савченко осудили за жестокое обращение с животными, разбой, возбуждение ненависти и вражды. Несовершеннолетние хабаровчанки получили 3 и 4 года колонии за то, что расчленяли животных, совершили разбойное нападение и издевались над молодым человеком, которого заставили признаться в гомосексуальных наклонностях.

Тем не менее известность две миловидные девушки приобрели именно как убийцы животных. Скандал подняли зоозащитники, их поддержали и другие неравнодушные. Алина и Алена стали антигероями, которых ежедневно полоскали в новостях и в Интернете. Тогда-то Антон и решил написать одной из них.

«Мне было морально тяжело видеть комментарии людей, считающих себя "гуманными" и призывающих к убийству этих девочек. Сами видео с убийствами животных я не смотрел, у меня был двойной шок – и от того, что сотворили Алёна и Алина, и от комментариев изуверов и маньяков, которые в миллион раз хуже того, что сделали девочки. Если вы будете проходить мимо толпы, линчующей человека, то, наверное, у вас возникнет некое сочувствие к этому человеку и желание чем-то помочь, даже если он и виновен. А в случае хабаровских живодёрок толпа всё решила задолго до суда», – объясняет молодой человек.

С Аленой, переехавший уже к тому моменту в Петербург, Антон переписывался, когда та сидела в СИЗО. Девушка не показалась ему соответствующей образу, который рисовали СМИ. В марте 2017 года он вместе с ее будущим мужем (свадьбу они сыграли, когда та уже попала в колонию) создал группу во «ВКонтакте», назвав ее, по собственному утверждению, в честь любимого персонажа Алены – «Культ Анубиса». В египетской мифологии это – божество с головой шакала и телом человека, проводник умерших в загробный мир. Еще одну группу назвали «Гвардия Герцогини».

«Группа создана для моральной поддержки Алёны Савченко и критики взглядов радикального крыла зоозащиты, и не преследует никаких других целей. Материалы в группе носят ознакомительный характер. Мнение комментаторов может не совпадать с мнением администрации группы. Мы не пропагандируем жестокое обращение с животными и иные действия, запрещённые законом», – говорится в описании сообществ.

С заявленной целью сочувствующие живодеркам справились с лихвой. Кто первый вступил в словесную перепалку, неизвестно, однако Антон и другие радеющие за хабаровских сиделиц успели обменяться с зоозащитниками не одной сотней малоприятных сообщений. Часть из них опубликована в группах защитников животных. Там и угрозы, и ненормативная лексика, обсуждение психического здоровья и биографии членов семей каждой из сторон.

В марте 2018 года активные зоозащитники решили не ждать, когда все обещанное воплотится в жизнь, и начали жаловаться. На Антона Приживого написали заявление в полицию и заодно по месту учебы – в Санкт-Петербургский государственный университет. Активистка Наталья Харченко потребовала отчислить 21-летнего юношу со второго курса философского факультета. 23 мая вопрос вынесли на заседание этической комиссии вуза. В этот день стороны встретились очно.

«Я предоставила все доказательства, факты. Вот группа, сам он признается, что ее ведет. Антон занимается зоофашизмом», – заявила она профессорам, заседающим в комиссии по этике. Ее поддержала Мария Ермакова из Международного общества защитников животных: «Я училась в СПбГУ, и одновременно со мной учился Дмитрий Медведев! Я хочу, чтобы родной университет очистился от этой скверны. Это – недочеловек... Вспарывать кошкам животы и выкалывать глаза, поддерживать живодеров не входит в понятие быть студентом».

Ответить на вопросы и выступить в свою защиту попросили и самого Антона. Молодой человек со срывающимся голосом и трясущимися руками был менее эмоционален и немногословен: «Никакого отношения к догхантерам я не имею. Я не знаю, что представлено на скриншотах у членов комиссии, но хочу сказать, что признаю, что допустил некорректные высказывания, поддавшись на провокацию зоозащитников».

«Почему вы встали на защиту этих женщин?» – допытывался член ученого совета СПбГУ, некогда декан экономического факультета Геннадий Богомазов.

«Мне было их жалко. В их сторону прозвучали угрозы», – отвечал студент.

«Животных вам не жалко, а женщин жалко?» – никак не мог понять глава комиссии по этике.

«Животных мне жалко. Но они уже погибли. А девушек надо спасать», – неуверенно ответил юноша.

«Скажите, что за бог Анубис, в честь которого вы группу назвали? Вы поддерживаете эту философию?» – продолжали допрос профессора.

«С этим божеством ассоциировала себя Алена. Я хотел ей помочь, потому что она мне нравится как человек», – осторожно произнес Антон Приживой.

Зоозащитницы не выдержали: «А то, что она вспарывала кошкам животы, вам тоже нравилось?».

«Эта часть ее личности в прошлом», – понурив голову, ответил молодой человек. Фраза явно не устроила активисток, принявшихся спорить. После короткой перепалки допрос продолжили.

«А вот здесь вы пишете: «Живодерам – жизнь. Живодерство! Живодерство! Живодерство». Это ваш пост?» – спросил Богомазов.

«Не помню такого, это не я писал. Группу веду не я один», – тихо ответил студент-философ.

Снова не выдержала зоозащитница: «Они ребенка собирались убить», – вспомнила она перепалку в соцсетях.

«Это неправда», – возразил Приживой.

«Вы разделяете идеологию зоофашизма?» – наконец, спросили члены комиссии по этике.

«Я антифашист», – еле слышно произнес юноша.

Вопросов у профессоров больше не нашлось, обоюдно они решили, что «обвиняемый» толком не отвечает даже на те, что уже были заданы. На всякий случай решили поинтересоваться мнением зала. Посмотреть, как работает комиссия по этике, пришли студенты-конфликтологи вместе со своим преподавателем Евгением Держивицким. Почти хором они согласились: Приживой пропагандирует насильственные действия, и на философском факультете ему не место. Пришедшая высказаться в поддержку Приживого знакомая его семьи выступила против, обвинив в нападках зоозащитниц: «Фанатики – это страшно. Знак этого фанатизма не имеет значения».

В завершение товарищеского суда комиссия зачитала справку о божестве Анубис, которое воплощает в себе культ смерти. По собственному признанию, специалистам по этике пришлось потратить время и изучить статьи энциклопедий о египетских богах. Еще больше времени у них ушло на чтиво скриншотов переписки.

«Это ужасно неприятно, лучше только взрослому человеку и не женщине такое читать», – листая страницы с ненормативной лексикой и угрозами, говорили они.

На обсуждение приговора ушло не более 10 минут. «Спорить не пришлось. Антон нарушил нравственные и этические нормы», – вынес вердикт экономист Богомазов.

Стороны быстро разошлись. Зоозащитники радостно благодарили за понимание студентов-конфликтологов. Нарушивший этические нормы студент Приживой готовится к сдаче курсовой работы. Теперь его дальнейшее обучение в СПбГУ будет зависеть от вердикта администрации вуза, которая примет решение, отталкиваясь от мнения этической комиссии. Летнюю сессию философ, сочувствующий хабаровским живодеркам, может уже не сдать.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»