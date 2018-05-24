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24.05.2018 10:36

Участники ПМЭФ присоединились к акции Петербургского детского хосписа «Белый цветок»

На Петербургском международном экономическом форуме стартовала благотворительная акция «Белый цветок». Об этом 24 мая сообщили в аппарате губернатора Северной столицы.

«Эта акция традиционно проходит в День защиты детей, 1 июня. Но мы хотим, чтобы как можно больше людей из разных городов и стран узнали о ней. Поэтому решили провести ее на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал губернатор Георгий Полтавченко.

Он отметил, что акция «Белый цветок», как и первый в России детский хоспис, появились именно в Петербурге.

«Петербуржцев всегда отличало милосердие и желание помочь ближнему. Важно помнить, что рядом с нами есть люди, которые нуждаются в нашей помощи», – подчеркнул губернатор.

Напомним, впервые акция «Белый цветок» прошла в Санкт-Петербурге в начале 20-го века. Сто лет спустя это начинание возродилось по инициативе протоиерея Александра Ткаченко – директора детского хосписа. Теперь каждый год в канун Дня защиты детей в школах города проводятся «Уроки доброты». Дети мастерят цветы, которые потом раздают на улицах Петербурга. Собранные средства идут на помощь тяжело и неизлечимо больным детям и их семьям.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

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15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
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15.05.2018 15:26

«Дальпитерстрой» передает городу помещения для детских садов в Шушарах

В День защиты детей, 1 июня, СК «Дальпитерстрой» планирует передать городу порядка 2 000 кв. м. для открытия детских садов в Шушарах. Помещения расположены на первых этажах жилых домов, построенных компанией
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