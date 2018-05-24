Власти Хельсинки ответили на предложение сделать транспорт бесплатным

Транспортное агентство столичного региона HSL заявило, что если финны хотят бесплатный общественный транспорт, то им стоит готовиться к росту налогов. Об этом 24 мая сообщило Yle.

После новостей из Эстонии о возможном распространении практики бесплатного проезда на всю страну в Хельсинки тоже началось обсуждение подобной инициативы.

Суви Рихтниеми из HSL рассказала, что система общественного транспорта в Суоми функционирует по-другому: почти половину 720-миллионного бюджета HSL составляет продажа билетов. Другими словами, отмена оплаты для жителей автоматически поднимет муниципальный налог на несколько процентов. При этом, по словам Рихтниеми, это также приведет к большей нагрузке, так как люди будут чаще ездить на транспорте вместо коротких прогулок.

При этом финские чиновники заявили, что следят за практикой города-побратима.

Напомним, что отмена платы за проезд для резидентов Таллина в 2013 году привела к росту зарегистрировавшихся жителей. Бюджет столицы вырос на 20 млн евро в год. На днях стало известно, что Эстония рассмотрит введение бесплатного транспорта на всей территории страны.