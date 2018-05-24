Мужчина спрыгнул с третьего этажа, спасаясь при пожаре на Пискаревском

Один человек пострадал, двое погибли при пожаре в Калининском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МЧС, после пожара ранним утром 24 мая в доме №10 по Пискаревскому проспекту найдены тела двух погибших. Еще один мужчина, спасаясь из пламени, прыгнул с высоты третьего этажа, сейчас ему оказывают помощь медики.

По данным ведомства, пожар начался в полседьмого утра, огонь занял площадь в 40 квадратных метров. К восьми часам возгорание в двухкомнатной квартире было ликвидировано. На месте работали 25 спасателей.