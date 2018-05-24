Полтавченко забил шайбу в музее хоккея
Губернатор Полтавченко 24 мая на ПМЭФ осмотрел петербургский стенд вместе с главой комитета по инвестициям Ириной Бабюк.
В сопровождении журналистов губернатор осмотрел ряд стендов с презентациями стратегических и не только петербургских проектов, среди которых был новый пассажирский порт, скоростной трамвай, модель реновации и застройки территории вокруг СКК, ряд медицинских проектов, северо-западный центр по обслуживанию и ремонту широкофюзеляжных воздушных судов, проект развития бывшей строительной площадки АЗС "Горская", город-спутник Южный, недавно принятая концепция создания тематических парков и т. д.
Особенно оживился городской глава на стенде музея хоккея. "Все матчи, все Олимпиады! Коньки Боброва! – эмоционально рассказывал инвестор, директор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков с клюшкой наперевес. – То, с чего все начиналось! Самый крупный музей хоккея в мире! Интерактивные зоны, интересно для детей и взрослых! "
Отказаться от приглашения забить пару шайб прямо в раскрытые электронные ворота на стенде губернатор не мог. И уверенным движением взял в руки клюшку.
Судя по представленному проекту, предполагается, что «Первая мебельная фабрика» возведет в районе Лахты комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. В нем расположится трехуровневый интерактивный парк-музей с коллекцией из 8000 экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем. В комплексе расположится ледовый каток.
Стоимость проекта оценивается в 800 млн. Окончание запланировано на 2023 год.
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.