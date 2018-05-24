Полтавченко забил шайбу в музее хоккея

Губернатор Полтавченко 24 мая на ПМЭФ осмотрел петербургский стенд вместе с главой комитета по инвестициям Ириной Бабюк.

В сопровождении журналистов губернатор осмотрел ряд стендов с презентациями стратегических и не только петербургских проектов, среди которых был новый пассажирский порт, скоростной трамвай, модель реновации и застройки территории вокруг СКК, ряд медицинских проектов, северо-западный центр по обслуживанию и ремонту широкофюзеляжных воздушных судов, проект развития бывшей строительной площадки АЗС "Горская", город-спутник Южный, недавно принятая концепция создания тематических парков и т. д.

Особенно оживился городской глава на стенде музея хоккея. "Все матчи, все Олимпиады! Коньки Боброва! – эмоционально рассказывал инвестор, директор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков с клюшкой наперевес. – То, с чего все начиналось! Самый крупный музей хоккея в мире! Интерактивные зоны, интересно для детей и взрослых! "

Отказаться от приглашения забить пару шайб прямо в раскрытые электронные ворота на стенде губернатор не мог. И уверенным движением взял в руки клюшку.

Судя по представленному проекту, предполагается, что «Первая мебельная фабрика» возведет в районе Лахты комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров. В нем расположится трехуровневый интерактивный парк-музей с коллекцией из 8000 экспонатов, связанных с петербургским, российским и мировым хоккеем. В комплексе расположится ледовый каток.

Стоимость проекта оценивается в 800 млн. Окончание запланировано на 2023 год.