Кудрин: Санкции съедают по полпроцента ВВП в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе ПМЭФ-2018 заявил, что давление западных санкций на российскую экономику выросло. До последней волны считалось, что они обходятся бюджету России в 0,2-0,3%, теперь этот показатель вырос до 0,5% ВВП. "Мы считали, что оно по остаточному принципу действует. Но последняя волна санкций увеличила давление на рост экономики. Теперь санкции съедают 0,5 процента ВВП", – сказал Кудрин.

Напомним, что США ввели очередные санкции 6 апреля. В список попали семь российских олигархов и 12 компаний, к которым они имеют отношение, а также 17 чиновников. В ответ Госдума предложила ответные меры, в том числе запретить или ограничить импорт фруктов и овощей, алкоголя и табака, а также американских лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России. Это положение раскритиковали в комитете Совфеда по конституционному законодательству. В итоге из текста закона о контрсанкциях убрали положение о лекарствах