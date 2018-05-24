Кудрин: Санкции съедают по полпроцента ВВП в год
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе ПМЭФ-2018 заявил, что давление западных санкций на российскую экономику выросло. До последней волны считалось, что они обходятся бюджету России в 0,2-0,3%, теперь этот показатель вырос до 0,5% ВВП. "Мы считали, что оно по остаточному принципу действует. Но последняя волна санкций увеличила давление на рост экономики. Теперь санкции съедают 0,5 процента ВВП", – сказал Кудрин.
Напомним, что США ввели очередные санкции 6 апреля. В список попали семь российских олигархов и 12 компаний, к которым они имеют отношение, а также 17 чиновников. В ответ Госдума предложила ответные меры, в том числе запретить или ограничить импорт фруктов и овощей, алкоголя и табака, а также американских лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России. Это положение раскритиковали в комитете Совфеда по конституционному законодательству. В итоге из текста закона о контрсанкциях убрали положение о лекарствах
Справка:
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году уже традиционно проходит в «Экспофоруме», но из-за чемпионата мира в более ранние сроки – 24–26 мая. В нем принимают участие главы государств и правительств, в том числе глава Франции, руководители международных компаний. Тема форума 2018 года - «Экономика доверия». В этом году ожидается более 15 тысяч участников.