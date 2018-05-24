Sammer garden: футбольных болельщиков приглашают в сад имени молота

Уличные указатели, установленные в Петербурге к чемпионату мира по футболу, вновь удивляют ошибками. На этот раз вместо Летнего сада иностранцев отправляют в странное место, в названии которого фигурирует слово «молот».

Странный щит появился на Суворовской площади. Он призван сориентировать гостей города в пространстве: мол, за Троицким мостом — станция метро «Горьковская», налево — Дворцовая площадь, а направо — знаменитый Летний сад. С последним-то и ошиблись: перепутав буквы «u» и «a», авторы указателя вместо summer (англ. летний), написали sammer. Это слово можно перевести с немецкого как «молот».

«SAmmer Garden. SAmmertime sadness. Иностранцы будут в шоке», – пишут в соцсетях, отсылая к известному хиту Ланы Дель Рей под названием, которое можно перевести как «Летнее время печали».

Напомним, ранее «Фонтанка» рассказывала об указателях на Krestovky ostrov — именно Крестовкий, а не Крестовский, предлагают искать футбольным болельщикам.