Смертельные ДТП под Петербургом: у Гатчины пострадали женщина и младенец

Несколько серьёзных аварий случилось под Петербургом за последние часы. О них сообщает 24 мая отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сегодня около 7:10 на 215-м километре автодороги «Кола» (Лодейнопольский район Ленинградской области) легковой автомобиль «Ниссан Альмера» врезался в стоящий на запрещающий сигнал светофора грузовик. Водитель и пассажир «Ниссана» госпитализированы.

За три часа до этого, в 4:10, на 8-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье (Всеволожский район) неустановленный водитель на «Фольксвагене Пассате» вне зоны пешеходного перехода сбил насмерть мужчину лет 30-35 на вид.

Ещё один человек погиб минувшим вечером около Гатчины. 23 мая около 19:45 на 54-м километре дороги Санкт-Петербург – Псков (Гатчинский район) мужчина 1987 года рождения, управляя «Фордом Мондео», по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Ивеко» под управлением мужчины 1984 года рождения. Водитель «Форда» скончался на месте, двое его пассажиров, женщина лет 30 на вид и годовалый мальчик, получили травмы средней степени тяжести.

«Судя по тормозному следу, цепанул обочину, и боком вынесло на встречку, прямиком под фуру. Ребёнка жители вообще в канаве нашли. Месяца 4, живой, медсестра на скорой успокаивала, весь в ссадинах, мать пострадала, медики на носилках фиксировали, в сознании, разговаривала, говорила, где болит, – рассказывал очевидец в соцсети «ВКонтакте». – Вероятно, водитель погиб от куска пенобетона, что был в багажнике, так как куски повсюду, и в салоне все в белой крошке, как и сам водитель. Это предположение».

Около 17:30 23 марта на 12-м километре дороги Павлово – Луга (Кировский район Ленобласти) 63-летний мужчина на «Митсубиси» при совершении левого поворота не пропустил ВАЗ, которым управлял 19-летний молодой человек. В результате столкновения водитель и пассажир ВАЗа получили травмы средней степени тяжести.

Фото: УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

По фактам ДТП проводятся проверки.