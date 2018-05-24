Песков пообещал в России лучший в мире чемпионат мира по футболу

Высший уровень организации предстоящего мундиаля в России пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как он заявил в интервью НТВ 24 мая, масштаб чемпионата будет поистине планетарным.

«Это будет мировой праздник футбола… кто бы что ни говорил. И это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле», – сказал Песков.

ЧМ-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах на 12 стадионах, в том числе в Петербурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.