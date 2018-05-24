Правительство пообещало развивать добровольную систему пенсионных накоплений

Правительство намерено восстановить пенсионную накопительную систему.

Как заявил вице-премьер Антон Силуанов на ПМЭФ-2018, добровольный пенсионный капитал должен обеспечить и самих граждан достойной пенсией, и дать экономике длинные деньги. При этом к обязательной системе накоплений правительство не вернется.

Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до 2020 года. С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить их на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.