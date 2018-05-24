Верховный суд отменил решение о ликвидации петербургского профсоюза-иноагента

Верховный суд России (ВС) отменил решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА), который был признан иностранным агентом. Об этом 24 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ВС.

Причину принятия такого решения в ВС не уточнили, сославшись на то, что мотивировочная часть появится в открытом доступе на сайте суда в течение месяца.

В объединении, которое является одной из крупнейших профсоюзных организаций, изданию заявили, что решением удовлетворены и теперь намерены добиться изменения закона о некоммерческих организация (НКО) в части признания профсоюзов иноагентами.

Напомним, МПРА стала первым профсоюзом, закрытым за наличие «признаков иностранного агента». Организацию подвело соседство на митингах с ЛГБТ-активистами и общение с заграничными профсоюзами. Среди прочего, прокуратура указала на иностранное финансирование от международного профсоюза IndustriALL. Санкт-Петербургский городской суд с претензиями согласился и 10 января вынес решение о ликвидации организации. Апелляция была подана в Верховный суд России 30 января.