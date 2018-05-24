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24.05.2018 09:44

На КАД выросли несколько пробок, в том числе 10-километровая

Крупные пробки образовались в Петербурге утром 24 мая, причём сразу несколько – в юго-западной части города.

Многокилометровая пробка наблюдается на внешнем кольце КАД в районе пересечения с Таллинским шоссе. Ещё в 7:52 одноимённый сервис «Яндекса» оценил её в 8,9 километра (от Красносельского шоссе до реки Новой). В 9:10 она достигла 9,7 километра (от реки Черной до Таллинского шоссе), в ней можно потерять 1 час 3 минуты, что на 57 минут больше обычного. Там ведутся дорожные работы, а кроме того, ситуацию осложняет ДТП.

Как сообщают очевидцы в соцсети «ВКонтакте», на внешнем кольце, при въезде с Таллинского шоссе, столкнулись «Жигули» и «Лада Приора», на место прибыла карета скорой помощи.

 

В 9:16 «Яндекс» зафиксировал 6,9-километровую пробку на Санкт-Петербургском и Петергофском шоссе от Заводской дороги до дороги на ЛЭМЗ, в которой можно потерять 44 минуты, что на 31 минуту больше обычного. А в 9:19 – 5,4-километровую пробку на Волхонском шоссе от Стрельны до КАД, в ней теряют 35 минут, что на 26 минут больше обычного.

Кроме того, с 8:28 неожиданно плотное движение наблюдается на проспекте Маршала Жукова, 9 баллов в центр, что на 3 балла выше обычного, а с 9:16 – на проспекте Стачек, 8 баллов в центр, что на 3 балла выше обычного.

По данным «Яндекс.Карт», пробка длиной около 4,5 километра сохраняется на внешнем кольце КАД перед съездом на Шафировский проспект. Очевидцы отметили там ДТП. 

Плотно (как это часто бывает) и на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом и на Народной улице. В 8:28 «Яндекс.Пробки» сообщили о 9-балльной (на 3 выше нормы) загруженности проспекта Славы и Народной улицы к Московскому проспекту. 

На КАД выросли несколько пробок, в том числе 10-километровая

Вот ещё несколько крупных заторов:

  • 8:49, Богатырский проспект и проспект Испытателей от Серебристого бульвара до проспекта Энгельса. В пробке длиной 2,5 км можно потерять 35 минут, что на 20 минут больше обычного.
  • 9:10, Октябрьская набережная и Малоохтинский проспект от дома 18 по Октябрьской набережной до моста Александра Невского. В пробке длиной 2,6 км можно потерять 47 минут, что на 27 минут больше обычного.
  • 9:31, набережная Обводного канала (южный берег) от набережной реки Екатерингофки до Московского проспекта. В пробке длиной 3,3 км можно потерять 40 минут, что на 24 минуты больше обычного.

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