Силуанов: В российском бюджете создадут специальный инфраструктурный фонд

Правительство РФ намерено создать специальный фонд для инфраструктурных инвестиций. Деньги привлекут с рынка.

О планах правительства 24 мая рассказал вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на панельной сессии в рамках ПМЭФ-2018. По его словам, наполнять фонд будут не за счет нефтегазовых доходов. Средства привлекут с рынка в рамках долгового финансирования.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин напомнил, что помимо инвестиций, требуются средства и на социальные расходы. Так что госдолг можно наращивать и в связи с этими целями, он может вырасти на 5-7% в ближайшие годы. Силуанов, в свою очередь, напомнил, что в бытность свою министром финансов, Кудрин, напротив, выступал за сокращение долга.