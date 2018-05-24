Песков назвал сроки прямой линии с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет до начала чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации», — цитирует Пескова НТВ.

Подробности предстоящего общения президента с гражданами Песков сообщить отказался, заметив лишь, что идея остается прежней.

Ранее Би-би-си со ссылкой на собственные источники, участвующие в подготовке программы, сообщал, что в этом году прямая линия с президентом России Владимиром Путиным впервые за десять лет пройдет без зрителей в телестудии.