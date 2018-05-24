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24.05.2018 09:12

Руководство Rusal ушло в отставку

Топ-менеджмент компании UС Rusal ушел в отставку. Об этом компания накануне заявила на официальном сайте.

Из документа следует, что 23 мая свой пост покинула генеральный директор Александра Бурико. Ее обязанности временно исполняет Евгений Никитин.

Также, согласно заявлению, с 28 июня этого года совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.

В компании подчеркнули, что отставка топ-менеджмента призвана обеспечить вывод Rusal из под действия санкций США, которые были введены 6 апреля этого года. Тогда в список внесли UС Rusal, крупнейшего акционера En+, а также персонально миллиардера Олега Дерипаску.

Напомним, 27 апреля En+ сообщила, что Олег Дерипаска согласился  снизить свою долю в компании ниже 50% и уйти из совета директоров. На тот момент он контролировал 66,1% En+. Позже появилась информация и о выходе из «Русала». В результате за первые же сутки бизнесмен лишился пятой части своего состояния, обеднев на 1,3 млрд долларов разом. При этом в Вашингтоне заявили, что само по себе снижение доли олигарха в En+ не станет основанием для отмены санкций.

 


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