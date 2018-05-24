Разоружения влюбленного метателя гранат на улице ждали 25 человек

Спектакль с учебной гранатой, который вечером 23 мая устроил влюбленный, но невменяемый петербуржец, на улице наблюдали 25 эвакуированных жильцов. После внимательного осмотра жилища из квартиры забрали горсть патронов и три пистолета.

Как стало известно «Фонтанке», прежде чем сделать предупредительный выстрел и, наконец, угомонить угрожавшего взрывом петербуржца Дроздова, из дома №16, корпус 5, по улице Пограничника Гарькавого вывели всех попадавших в зону поражения от взрыва гранаты соседей. Дожидаться развязки трагикомедии на улице с десяти вечера до половины первого ночи уже 24 мая пришлось 25 жильцам. Домой они смогли вернуться, только когда швырнувший в бойцов СОБРа гранатой дебошир уже был в 42 отделе полиции Красносельского района. Кроме учебной гранаты Ф-1 и уже упомянутого накануне травматического пистолета, из квартиры забрали еще один травмат и газовый пистолет, части такой же гранаты и 26 патронов разной величины.

Напомним, полиция возле дома задержанного оказалась после его собственного звонка. При появлении оперативников мужчина продемонстрировал силовикам гранату, после чего закрылся в квартире и уже с балкона выкрикивал несусветное, в том числе упомянув, что не может жить без некоей дамы. Конец фарсу положили бойцы СОБРа Росгвардии. Дроздов в парадной из открытой двери квартиры кинул в спецназ гранатой, но один из бойцов успел заметить, что она учебная, о чем незамедлительно сообщил коллегам. СОБР ограничился лишь одним предупредительным выстрелом.