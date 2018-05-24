По делу «Воентелекома» о хищении полумиллиарда рублей арестовали генерал-майора

Генерал-майор Александр Оглобин арестован в Москве по делу о хищениях более 460 млн рублей при поставке техники для министерства обороны компанией «Воентелеком». Ранее возглавлявшего первое управление Главного управления связи Минобороны генерала, награжденного орденами Почета и «За военные заслуги», задержали сотрудники военной контрразведки.

Как пишет 24 мая «Коммерсантъ», решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд. По данным издания, Оглобину вменяют хищения при выполнении программы модернизации специальной военной связи, что поручили подконтрольному Минобороны подрядчику АО «Воентелеком». Оглобин был представителем заказчика. Военное ведомство планировало перевести коммуникации с аналоговых на цифровые, что требовало нового оборудования и специального программного обеспечения.

«Коммерсантъ» сообщает, что на деле военные получили китайские маршрутизаторы с переклеенными шильдами «изделие российского производства».

Руководство «Воентелекома», с которым Оглобина якобы «связывали давние дружеские отношения» получило оплату «в троекратном размере». Также были оплачен «авторский надзор» за установкой роутеров.