По делу «Воентелекома» о хищении полумиллиарда рублей арестовали генерал-майора
Генерал-майор Александр Оглобин арестован в Москве по делу о хищениях более 460 млн рублей при поставке техники для министерства обороны компанией «Воентелеком». Ранее возглавлявшего первое управление Главного управления связи Минобороны генерала, награжденного орденами Почета и «За военные заслуги», задержали сотрудники военной контрразведки.
Как пишет 24 мая «Коммерсантъ», решение об аресте вынес 235-й гарнизонный военный суд. По данным издания, Оглобину вменяют хищения при выполнении программы модернизации специальной военной связи, что поручили подконтрольному Минобороны подрядчику АО «Воентелеком». Оглобин был представителем заказчика. Военное ведомство планировало перевести коммуникации с аналоговых на цифровые, что требовало нового оборудования и специального программного обеспечения.
«Коммерсантъ» сообщает, что на деле военные получили китайские маршрутизаторы с переклеенными шильдами «изделие российского производства».
Руководство «Воентелекома», с которым Оглобина якобы «связывали давние дружеские отношения» получило оплату «в троекратном размере». Также были оплачен «авторский надзор» за установкой роутеров.
Справка:
p> Уголовное дело, по которому прошли обыски, возбуждено в 2013 году после проверки Главной военной прокуратуры. Следствие полагает, что АО «Воентелеком» намеренно завышало цены на поставку оборудования и получало двойную плату за оказание услуг. К примеру, за один маршрутизатор Минобороны платило миллион рублей при рыночной стоимости в 350 тысяч. При этом, как пишет «Коммерсантъ», поставщиком выступала подконтрольная «Воентелекому» ООО «Эмзиор», а интеллектуальным собственником этих разработок являлась компания «Эмзиор технолоджи» — её возглавляет сестра Александра Давыдова Ольга.
Фигурантами по этому делу также проходят первый замдиректора АО Олег Савицкий, бывший советник главы компании Дмитрий Семилетов и гендиректор фирмы-подрядчика «ЭрСиАй» Татьяна Ильина. Финдиректор «Воентелекома» Евгений Жилков остался в статусе свидетеля.