16-летний упал с моста Александра Невского в Неву

Молодой человек упал в Неву с моста Александра Невского. Не доплыв до берега, он ушел под воду. Очевидцы набрали «02».

По данным «Фонтанки», происшествие случилось около четырех вечера 23 мая. Выдвинувшейся на место спасательной службе с водолазами оставалось только извлечь на берег тело молодого человека. Личность погибшего установили быстро: им оказался 16-летний местный житель, который за некоторое время до трагедии убежал из дома, поссорившись с матерью. Как призналась женщина, юноша покинул квартиру на Школьной улице с угрозами и намекнул на то, что искать его нужно в районе моста Александра Невского.

Мать погибшего юноши также рассказала полиции, что у ее сына был взрывной характер, недавно семье понадобилась помощь психотерапевта. Тот прописал молодому человеку антидепрессанты, которые 16-летний пил последние два месяца. На своей странице в соцсети он называл себя буддистом и индивидуалистом, цитировал Будду и Горького.