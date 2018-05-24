Пожар в Доме архитектора уничтожил кожаные испанские панно XIX века

Дом архитекторов в Петербурге все-таки понес невосполнимые утраты после пожара. Об этом сообщила представитель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Ксения Черепанова.

«Пожар в Доме архитектора бесследно уничтожил уникальные панно XIX века из т. н. «кордовской» кожи» в Столовой», – рассказала пресс-секретарь КГИОП в Facebook 24 мая.

Впрочем, отметила Черепанова, могло быть и хуже:

«Пламя уже подбиралось к Бронзовому залу и Дубовой гостиной — кто знает особняк Половцева, поймет, о чем речь. Это не случилось, во-первых, благодаря жителю соседнего дома, который в начале 7-го утра заметил дым и вызвал МЧС, и, во-вторых, 33 пожарным, которые блестяще сработали», – отметила сотрудница комитета.

Напомним, возгорание в историческом особняке на Большой Морской улице, 52, произошло рано утром 23 мая. Горело на площади 30 квадратных метров. В Союзе архитекторов уверяли, что ничего ценного пожар не затронул. В то же время Третьи Назаровские чтения, которые должны были через несколько часов начаться в Бронзовом зале, пришлось отменить из-за сажи и копоти. Кроме того, здание обесточили.