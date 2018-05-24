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24.05.2018 08:13

Опубликовано видео задержания вероятных вербовщиков ИГ в Калининграде

Видео задержания восьми выходцев из республик Средней Азии опубликовало в своем канале на YouTube калининградское издание Клопс.Ru. По данным Федеральной службы безопасности, всех их подозревают в вербовке в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

По данным ​​Клопс.Ru, задержанные состоят в запрещенной в России террористической группировки «Джамаат Таухид валь-Джихад», которая входит в ИГ. Во время обысков по адресам проживания задержанных сотрудники ФСБ обнаружили компьютеры, средства сотовой связи, содержащие пропагандистские видеоматериалы террористов. Кроме того, были изъяты банковские карты, возможно, используемые в преступной деятельности.

Издание добавляет, что некоторые из задержанных поддерживали связь с иностранцем, который в 2016 году выехал из Калининградской области в Сирию. Он состоит в террористической организации и участвует в боевых действиях, уточнили в ФСБ. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении задержанных.


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