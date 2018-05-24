СОБР Росгвардии поймал гранату влюбленного, но невменяемого петербуржца

Петербуржец сам вызвал полицейских Красносельского района к себе в квартиру. При их появлении показал гранату и захлопнул дверь. После он угрожал взрывом, звал до сих пор никому неизвестную возлюбленную и стрелял по сотрудникам. При появлении на лестнице бойцов СОБР кинул в них гранату. «Фонтанка» узнала, почему ни полиция, ни Росгвардия не открыла огонь на поражение.

Около полуночи 24 мая читатели «Фонтанки» сообщили, что возле дома 16 корпус 4 по улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе Петербурга местные жители слышат стрельбу и крики.

По информации «Фонтанки», события развивались трагикомично: около 22 часов 23 мая в полицию позвонил житель этого дома и сам вызвал в свою квартиру наряд. При этом он по телефону сразу заявил о том, что готов взорвать себя. Прибывшие на место сотрудники позвонили в дверь, но хозяин лишь на секунду ее открыл, показал гранату, захлопнул вход, а потом начал кричать что-то невнятное про взрыв. Вскоре он начал звать на помощь какую-то даму, уверяя полицейских, что не может без нее жить. Еще через некоторое время он вышел на балкон, продолжал требовать несусветное, а потом начал беспорядочно стрелять в сторону сотрудников с третьего этажа своей квартиры.

По данным нашего издания, у полицейских были основания применить к нему оружие, но так как место происшествия было оцеплено, то угрозы прохожим уже не существовало. К тому же сотрудники понимали, что имеют дело с больным человеком. Говорят, его пытались успокоить, выкрикивая ему, мол, «фамилию женщины назови – мы ее привезем, а то всех соседей уже разбудил».

Как стало известно "Фонтанке", на место был вызван СОБР Росгвардии вместе с командиром подразделения. Когда сотрудники спецназа выстроились возле нужной квартиры и приняли решение штурмовать, петербуржец внезапно открыл дверь, опять прокричал что-то непонятное и бросил в них гранату.

Согласно предыдущей информации, практики работы СОБРа, да и здравому смыслу, дальше должен был последовать огонь на поражение и взрыв со всеми тяжкими последствиями. Однако, по данным нашего издания, один из бойцов СОБРа успел заметить, что граната не боевая (как – это уже предмет комментариев специалистов) и крикнуть – «Учебная!». В результате гранату просто подобрали с пролета лестницы, а боец СОБРа выстрелил лишь один раз – для предупреждения и вразумления.

Понятно, что после таких сцен с разбушевавшимся не церемонились. Все же любопытно заметить, что как только петербуржец оказался стреноженным, ему хватило энергии высказывать претензии. Заключались они в том, что СОБР применяет излишнюю агрессию – вместо того, чтобы, как говорится, «понять и простить».

Беглый осмотр квартиры задержанного дал понимание, что он еще и любитель домашних животных. Котов и кошек насчитали минимум четыре. Да и похоже, они испугались больше всех.

Что касается оружия, то у задержанного изъят травматический пистолет.

По данным «Фонтанки», ночным ньюсмейкером оказался 35-летний Дроздов. Несколько дней назад у него был день рождения, который, судя по ситуации, закончился только в руках СОБРа.

В данное время он находится в 42 отделе полиции Красносельского района, где с ним работает следователь. Ему грозит статья 207 УК – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и, заодно, статья 319 – «Применение насилия в отношении представителя власти».

Что можно утверждать точно – его 24 мая из полиции не выпустят.