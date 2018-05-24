Маск хочет создать свою «Правду»

Сайт для оценки уровня доверия к журналистам подумывает создать основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Своими планами он поделился в Twitter 23 мая.

Сервис для борьбы с фэйками получит название «Pravda».

«Собираюсь создать сайт, на котором посетитель сможет оценивать истинность любой статьи и отслеживать изменения уровня доверия для каждого журналиста, редактора и публикации», — написал Маск.

Предприниматель поинтересовался у своих подписчиков, считают ли они такой ресурс полезным, а также предложил журналистам, которым не понравилась его идея, написать статью и убедить читателей голосовать против Pravda.

Газета «Правда» была главным периодическим печатным изданием СССР, как основное ежедневное печатное средство массовой информации КПСС. После запрета КПСС — орган КПРФ, выходит трижды в неделю.