Полиция оцепила дом на Пограничника Гарькавого
Четырёхэтажку эвакуировали в Красносельском районе Петербурга поздним вечером 23 мая. Засыпающих квартирантов вывели на улицу около полуночи.
Как рассказали «Фонтанке» читатели, возле пятого корпуса 16 дома на улице Пограничника Гарькавого раздались выстрелы.
К дому прибыли оперативные службы. Полицейские оцепили здание и провели эвакуацию, через некоторое время из парадной вывели задержанного в наручниках. Горожанам разрешили возвращаться в кровати.