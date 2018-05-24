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24.05.2018 00:45

Полиция оцепила дом на Пограничника Гарькавого

Четырёхэтажку эвакуировали в Красносельском районе Петербурга поздним вечером 23 мая. Засыпающих квартирантов вывели на улицу около полуночи.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, возле пятого корпуса 16 дома на улице Пограничника Гарькавого раздались выстрелы.

К дому прибыли оперативные службы. Полицейские оцепили здание и провели эвакуацию, через некоторое время из парадной вывели задержанного в наручниках. Горожанам разрешили возвращаться в кровати.


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