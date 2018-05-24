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24.05.2018 00:29

Украинские морпехи отказались снимать чёрные береты

Бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета берета с чёрного на голубой. Об этом сообщает украинское издание InfoResist со ссылкой на военнослужащих батальона.

«Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих черных беретах. Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, остатков коллективов, которые вели и ведут борьбу с врагом, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ», — написал он.

По данным источников InfoResist, группа военнослужащих вышла на плац и выстроилась перед президентом Украины и руководством армии в черных беретах. Так они продемонстрировали протест против новых военных головных уборов.

Один из действующих военнослужащих сообщил подробности протеста.

«Есть несколько причин такому поступку. Одна из них — плохое отношение к военнослужащим. Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет. Какой у него боевой опыт. У них обычная отмазка — всегда найдут нового человека. Это советский подход к управлению коллективами, он не подходит в военное время», — говорит он.

По его словам, данную проблему пытались поднимать ранее, но она игнорировалась.

«Мы хотели показать, что мы не какой-то сброд, у нас есть свое мнение и мы не противоречим никаким приказам нашего командования. Уже начались угрозы «если вы сделаете, вас всех уволят», — рассказывает морпех.

Также он добавил, что их всех вызвали в часть —  уда приедет командование армии.

«Будет разбор полетов в воинской части. Приедет командующий, министр. Не знаю чем закончится. Это не одноразовая акция. Она не касается беретов, это комплексная проблема», — добавляет он.

По словам морпеха данный протест поддержало около 100 человек личного состава батальона.

«Старшинский, матросский и некоторые офицеры нашего батальона поддержали эту акцию. Командиры пытались помешать этому. В этой акции приняло участие около 100 человек», — резюмировал он.

По данным источников InfoResist в батальоне, часть участников протеста самовольно покинула расположение части.

На протяжении нескольких месяцев на Украине идёт спор по поводу цвета берета морской пехоты. Некоторые из морпехов выразили протест против смены черного цвета берета на цвет «морской волны». В свою очередь группа реформаторов Минобороны во главе с журналистом Виталием Гайдукевичем утверждали, что черный цвет берета — советское наследие, которое сегодня носят морские пехотинцы России. В Сети морпехов, выступающих против смены цвета, оскорбляли. Гайдукевич категорически отказывался воспринимать позицию сторонников черных беретов.


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