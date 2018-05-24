Верховный лидер Ирана поставил Европе семь условий

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предъявил европейским лидерам семь требований, при выполнении которых Тегеран готов остаться в соглашении по атому, сообщается на его официальном сайте 23 мая.

"На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — Прим. ред.), пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны (европейская тройка — Великобритания, Франция, Германия. — Прим. ред.) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадежно", — говорится в его Twitter.

Европа, по словам верховного лидера, должна выпустить резолюцию с осуждением действий США, должна гарантировать, что она не будет поднимать вопрос о ракетной программе и не будет вмешиваться в региональную политику республики. Он также потребовал обеспечить продажу иранской нефти. Кроме того, по его словам, европейские банки "должны гарантировать проведение бизнес-транзакций" с Ираном.

"Если США удастся помешать продаже нашей нефти, мы должны иметь возможность продать желаемый объем топлива. Европейцы должны в форме гарантий компенсировать это и купить иранскую нефть", — отметил он.

Хаменеи также заявил, что Европа должна "оказать противодействие" попыткам США ввести санкции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого шестеркой международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20% в случае отказа европейских стран от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Такое заявление сделал глава Организации атомной энергетики страны Али Акбар Салехи.

Председатель Европейского союза Дональд Туск поблагодарил американского президента Дональда Трампа, который избавил европейцев от иллюзий о том, что они могут надеяться на кого-то, кроме самих себя. Об этом 16 мая политик написал в своем твиттере.

"Глядя на последние решения Дональда Трампа, кто-то может подумать: нужны ли нам враги с такими друзьями? Но, честно говоря, Европа должна быть благодарна. Благодарна ему за то, что он избавил нас от иллюзий. Мы поняли, что если нам нужна помощь, то она только в наших руках", – написал Туск.