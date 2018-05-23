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23.05.2018 23:40

Радушные чиновники Смольного закидали гостей ПМЭФ хоккейными шайбами

 

Представители петербургской власти устроили ледяной прием деловой элите ПМЭФ. Встречу оформили в хоккейный матч и выиграли его. Игру оценили пустые трибуны «Юбилейного».

Игру провели 23 мая на малой арене спорткомплекса на Добролюбова. Ее анонсировали под вывеской «Сборная правительства Санкт-Петербурга – сборная ПМЭФ-2018», но в Смольном, говорят, схитрили. Включили в состав молодых профессиональных хоккеистов, прошедших школу СКА. Так как миллиардерами и миллионерами в юношестве, как правило, не становится, то команда ПМЭФ заметно уступала в скорости. Капитаном в ней был зампредправления «Газпрома» Александр Медведев, в качестве легионера выступал убеленный сединами канадец Скотт Макферсон, да и другие игроки не могли летать по площадке. Совладелец группы «Илим» Борис Зингаревич хоть и вышел на лед в свитере с 17-м номером в честь Ильи Ковальчука, и шайбу забросил, и с братом Михаилом комбинации хитрые разыгрывал, но для победы этого не хватило.

читатель Александр

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В правительственной команде, кроме воспитанников СКА, были замечены главы Приморского и Калининского районов Николай Цед и Василий Пониделко, депутат ЗакСа Михаил Барышников, председатель комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга Андрей Коротков.

Смольный «отгрузил» бизнесу шесть шайб, в ответ получил три. Матч организаторы ПМЭФ анонсировали, но публику не собрали.


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