СМИ: Сарри торопит «Зенит» с решением

Агент бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри ждёт скорейшего ответа от «Зенита», утверждает «Чемпионат». По информации издания, 59-летний специалист находится в шаге от того, чтобы возглавить петербургскую команду, которая является для него приоритетным вариантом. О назначении Сарри может быть объявлено до конца мая.

В то же время, по данным Telegraph, Сарри активизировал переговоры с «Челси», наняв для этой цели английского посредника. В лондонской команде в ближайшее время может быть уволен главный тренер Антонио Конте.

Сегодня стало известно, что Сарри покинул должность главного тренера «Наполи». Его место занял Карло Анчелотти.

Напомним, Маурицио Сарри претендует на пост главного тренера «Зенита». Ранее сообщалось, что он был приглашен в Петербург для ознакомления с инфраструктурой сине-бело-голубых. На основании увиденного Сарри скажет либо «да», либо «нет» на предложение возглавить «Зенит». По данным итальянской прессы, петербуржцы предлагают ему 4 млн евро в год без учёта бонусов. В «Наполи» Сарри получал 1,4 млн евро.

Ранее сообщалось, что Сарри подал документы на получение российской визы. Правда, по некоторым данным, его возможный приезд в Россию связан со встречей с Романом Абрамовичем, которому задерживают продление британской визы. Абрамович — владелец английского футбольного клуба «Челси», с которым Сарри также якобы ведёт переговоры.