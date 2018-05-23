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23.05.2018 23:18

В СБУ рассказали, кто из российских журналистов не сможет побывать на финале Лиги чемпионов

Российских журналистов, причастных к «антиукраинской пропаганде», не пустят на финальный матч Лиги чемпионов в Киеве 26 мая. Остальных корреспондентов из России ограничения не коснутся.

Об этом 23 мая заявила представитель Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская Sport24.ru.

\«У нас существует запрет для тех журналистов, которые занимаются антиукраинской пропагандой. А все остальные, конечно, могут приехать. Существует перечень российских телеканалов, которые включены в санкционный список, опубликованный на сайте СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины). Не будут допущены лица, которые незаконно пересекли Крым, нарушив тем самым территориальную целостность Украины. Также въезд запрещен лицам, которые утверждали, что Крым является территорией России», — пояснила она.

Сегодня корпорация Cisco рассказала, что российские хакеры готовят атаку на Украину во время финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч пройдет 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский». На поле встретятся «Ливерпуль» и «Реал». Ранее болельщики мадридского «Реала» массово отказались от поездки на Украину из-за высоких цен на отели.


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