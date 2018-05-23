Как форум изменит транспорт Петербурга

На экономическом форуме сразу несколько давно обещанных транспортных проектов наконец доехали до соглашений. Станция не конечная, платить за проезд эксперты советуют не везде.

Пока мировые лидеры решали глобальные вопросы, Петербург решал локальные. Заявленные в последние годы проекты по развитию рельсового транспорта сплелись в один узел на экономическом форуме, его для этого и устраивают. Смольный собирается довезти горожан до Красного Села, до Петергофа, до Южного, до Пулково и, не исключено, до Белоострова. Общая сумма договоренностей приближается к 150 млрд рублей. За активность чиновников можно только похвалить, а вот строиться специалисты предлагают не во все стороны, а избирательно.

Оружейники довезут до аэропорта

Самый долгожданный проект, безусловно, – аэроэкспресс. Не из-за своей нужности — просто слишком уж много вокруг наросло мнений и событий с 2004 года, когда о нем начали говорить. Запустить хотели в 2013 году, тогда еще до Балтийского вокзала. Однако в итоге спор о том, как лучше довозить людей с чемоданами к самолету, затянулся. Кроме метро, электрички и легкорельсового трамвая договорились даже до автобусов с прицепом. В 2014 году вроде бы определились окончательно, именно тогда назвали и инвестора, с которым на ПМЭФ-2018 и подписали соглашение. Закончить хотят в 2022-м.

Инвестор понятен. Именно ООО «Аэроэкспресс» возит в московские аэропорты. Собственники тоже знакомые. Крупнейшим акционером (33,34%) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». 25% – у ОАО «РЖД», 17,50%, 12,50% и 4,16% соответственно у Искандара Махмудова, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга» и совладельца УГМК Андрея Бокарева и Алексея Криворучко. Интересы у них широкие. Все раньше входили в капитал «Транскомплектхолдинга», через который контролировали концерн «Калашников», однако двое первых свои доли продали. И именно у Бокарева, к слову, выкупил 30% долю ООО «Колмар групп» Сергей Цивилев, сменивший Амана Тулеева во главе Кемеровской области.

Конкурсную документацию комитет по инвестициям согласует в июне, после чего объявят конкурс и к декабрю выберут победителя. За 2 года надо будет спроектировать линию и выделить землю, еще 2 уйдет на стройку. При общем объеме инвестиций в 18,8 млрд рублей участие бюджета составит максимум 10 млрд. Если раньше считалось, что само строительство обойдется в 21 – 24 млрд рублей, теперь эту сумму сократили до 15,6 млрд.

Мнения относительно аэроэкспресса разделились. «Хороший, перспективный, очень нужный городу проект, – говорит эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов. – Вижу огромные и абсолютно реальные перспективы не только в данном конкретном маршруте, но и в его развитии».

Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин называет скоростную электричку от Витебского вокзала в аэропорт дорогой игрушкой. «Хороший вариант элетрички в Пулково только один: круговой маршрут через Ульянку и Горелово; интервал движения, как во Франкфурте, 10 минут; общегородской тариф, – говорит эксперт. – А с заявленной стоимостью проезда в 250 – 350 рублей он не нужен никому. Кто хочет доехать из центра — поедет на такси, остальные — от «Московской». Отлично работает пражская схема, где три автобуса едут от разных станций метро в аэропорт с включением динамического приоритета, и всем хватает».

«В Москве ходит аэроэкспресс во Внуково, пассажиропоток которого сопоставим с Пулково, – говорит Антон Финогенов, гендиректор ИТП «Урбаника». – Но наш аэропорт гораздо ближе к городу, туда проще добраться наземным транспортом, потому и экономика не особенно складывается. Я бы продолжал работать в направлении метро — это дороже, но ветка будет решать и сопутствующие задачи».

Трамвайный Юг

Сразу три трамвайных проекта относятся к южной части города, у каждого своя судьба, но все – концессия, то есть инвестор строит и какое-то время эксплуатирует сеть.

«Фонтанка» подробно писала о ветке «Купчино – Шушары – Славянка» и о ситуации с конкурсом, в ходе которого ООО «Балтнедвижсервис», созданное ГК «АБЗ-1» и Газпромбанком, на 35% снизило предложение по эксплуатационному платежу со стороны города – с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд. Здесь, в отличие от аэроэкспресса, конкурс уже проведен. Итоги подвели прямо накануне – вице-губернатор Игорь Албин поставил заветную недостающую подпись в первый день форума.

Так что с "Балтнедвижсервисом" подписали соглашение уже как с победителем. Эксперты прочат добрую судьбу первому этапу проекта – до Шушар, а вот насчет пассажиропотока до Славянки не уверены. Инвестор рассчитывает выиграть конкуренцию у электричек за счет меньшего интервала движения и нового подвижного состава.

С трамваем от станции метро «Кировский завод» до Петергофа третья ситуация: конкурс уже объявлен, но не подведены итоги, так что здесь подписываться было бы странно.

Зато потенциального инвестора на форуме подыскали другой ветке – «Сосновая Поляна — Красное Село». Соглашение о намерениях подписали с IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. и Astaldi S.p.A. Ранее итало-турецкий конгломерат компаний уже работал на ЗСД, а также на двух условно петербургских этапах М-11 («Фонтанка» писала о проблемах с субподрядчиками и задержках). В соглашение включили и строительство Красносельско-Калининской и кольцевой линии метрополитена, а также транспортно-пересадочных узлов. Всего оценили в 30 млрд рублей, однако конкретики нет — когда и в какой форме у «Метростроя» появится конкурент, неизвестно.

По трамваю более или менее ясно, как он пойдет.

Предполагается, что сеть будет примыкать к недавно переложенным трамвайным путям от «Сосновой Поляны» до станции метро «Кировский завод». По мнению Ивана Вергазова, идея неудачная. «Даже если предположить, что трамвай хорошо пройдёт по Красному Селу и Горелово, закрыв собой самые густонаселённые районы, куда он их привезёт? – спрашивает эксперт. – Никуда. В точку, от которой до метро ещё полчаса (без пробок) на автобусе или электричке или почти час – на трамвае. Сейчас есть абсолютно пустая двухпутная железнодорожная ветка. Просто для того, чтобы организовать там нормальное движение, городу нужно поработать: с СЗППК договориться и подвоз организовать. А это задача для города (в нынешних условиях), как показывает практика, невыполнимая». «Мы что, предлагаем людям полуторачасовой вояж только до станции метро? – согласен Антон Финогенов. – Проект в таком виде однозначно проигрывает существующей железнодорожной ветке, пусть даже однопутной, по которой можно доехать до центра города».

По мнению инвестора, пассажиропоток будет обеспечен за счет застройки Горелово и Красного Села, хотя собственных расчетов компания не проводила. О конкретном маршруте в компании пока не говорят. "В связи с тем, что новая проектируемая линия протяженностью 16,5 км проходит по территории нескольких муниципальных районов, пересекает КАД, железную дорогу в нескольких местах, а также затрагивает переустройство различных серьезных коммуникаций, конечно, в ходе согласований могут быть локальные отклонения от маршрута", – говорят в ICA. Судя по тому, сколько всего перечислили в меморандуме, трамвай – только часть большого транспортного проекта, который затронет весь район.

Куда благосклоннее транспортные специалисты к ветке «Колпино — ст. метро «Южная». Соглашение подписано с АО «Ренейссанс Констракшн», подрядчиком Лахта Центра, ТРК «Галерея», заводов «Форд», «Hyundai», «Балтика», «Wrigley», а также «Морского фасада». Компания имеет турецкие корни и принадлежит RONESANS HOLDING ANONIM SIRKETI. Инвестиции не менее 20 млрд рублей, концессия рассчитана до 2048 года.

Железнодорожная ветка метро на Москву перегружена, нарастить движение там нельзя, а на все Колпино, по сути, остается одна остановка для поездов, до которой еще надо доехать. Так что идея с трамваем выглядит здраво. «Самый «живой» из проектов скоростного трамвая в Питере, – говорит Вергазов. – Простой, дешёвый (если, конечно, грамотно поставить задачу проектировщикам), быстрый и с огромным гарантированным пассажиропотоком». «В принципе там достаточно автобуса на выделенной полосе, но сам по себе проект похож на правду, – считает Валдин. – Есть претензия, что конечную станцию в Колпино бросают на окраине, в районе больницы. Это безобразие, потому что опять-таки надо будет обеспечивать подвоз, на самом деле это скрытые расходы, которые не включены в смету». «Если ветку провести хотя бы до сквера Володарского, то обеспечивается пешеходная часть большей части кварталов с данной веткой», – уточняет Финогенов.

"Жители Колпино давно ждут новой стабильной связи с Петербургом с большой провозной способностью, – говорит аналитик движения «Транспорт и горожане» и помощник депутата Бориса Вишневского Арсений Афиногенов. – Если говорить о перспективных проектах, то я бы в ближайшее время развивал линию городского трамвая между улицей Коллонтай и улицей Салова с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта. Это будет стабильная хордовая связь, грамотное использование которой сможет разгрузить пересадки в центре города».

Призрачный поезд до Газпрома

РЖД заехал не только на площадку аэроэкспресса. «Фонтанка» уже писала о желании Смольного разгрузить Приморское шоссе и запустить вторую железнодорожную ветку от Старой Деревни до Белоострова. Меморандум о сотрудничестве на форуме действительно подписали, дали официальные сообщения, где называлась и сумма – 18 млрд рублей, и сама ветка. Впрочем, документ журналистам не показали, и здесь, по информации "Фонтанки", произошло некоторое недоразумение. В последний момент из текста убрали цифры и имена собственные, оставив конкретики даже меньше, чем обычно на форуме. Что, впрочем, не отменяет того факта, что компания и город плотно работают над вопросом строительства второго пути в Белоостров.

По мнению Валдина, делать двухпутку и запускать тактовое движение на этом направлении действительно необходимо. «Но требуется полноценная реконструкция, а в таком виде это скорее трамвайчик для «уборщиц Газпрома», – иронизирует эксперт. – Там много купили жилья в Сестрорецке под Лахта Центр.

В Смольном действительно собирались обеспечивать пассажиропоток за счет газпромовского переезда, но также и Кронштадта. Но большой разницы, где садиться в автобус — в районе Горской или сразу в Старой Деревне, – нет. «Если девелоперские проекты в Горской будут запущены, некий дополнительный эффект будет, – говорит Финогенов. – А что касается Лахта Центра, то с появлением «Беговой» этот фактор не так значителен. Есть много вариантов: построить промежуточную ж/д станцию между Яхтенной и Лахтой, навести пешеходный мост над Лахтинской гаванью и слегка продлить существующую линию трамвая, построить вторую ветку на ограниченном участке».

Николай Кудин,

"Фонтанка.ру"