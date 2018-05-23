Как форум изменит транспорт Петербурга
Пока мировые лидеры решали глобальные вопросы, Петербург решал локальные. Заявленные в последние годы проекты по развитию рельсового транспорта сплелись в один узел на экономическом форуме, его для этого и устраивают. Смольный собирается довезти горожан до Красного Села, до Петергофа, до Южного, до Пулково и, не исключено, до Белоострова. Общая сумма договоренностей приближается к 150 млрд рублей. За активность чиновников можно только похвалить, а вот строиться специалисты предлагают не во все стороны, а избирательно.
Оружейники довезут до аэропорта
Самый долгожданный проект, безусловно, – аэроэкспресс. Не из-за своей нужности — просто слишком уж много вокруг наросло мнений и событий с 2004 года, когда о нем начали говорить. Запустить хотели в 2013 году, тогда еще до Балтийского вокзала. Однако в итоге спор о том, как лучше довозить людей с чемоданами к самолету, затянулся. Кроме метро, электрички и легкорельсового трамвая договорились даже до автобусов с прицепом. В 2014 году вроде бы определились окончательно, именно тогда назвали и инвестора, с которым на ПМЭФ-2018 и подписали соглашение. Закончить хотят в 2022-м.
Инвестор понятен. Именно ООО «Аэроэкспресс» возит в московские аэропорты. Собственники тоже знакомые. Крупнейшим акционером (33,34%) является ООО «Дельта-Транс-Инвест», структура зарегистрированной в Эстонии «ТрансГрупп инвест». 25% – у ОАО «РЖД», 17,50%, 12,50% и 4,16% соответственно у Искандара Махмудова, председателя совета директоров «Трансмашхолдинга» и совладельца УГМК Андрея Бокарева и Алексея Криворучко. Интересы у них широкие. Все раньше входили в капитал «Транскомплектхолдинга», через который контролировали концерн «Калашников», однако двое первых свои доли продали. И именно у Бокарева, к слову, выкупил 30% долю ООО «Колмар групп» Сергей Цивилев, сменивший Амана Тулеева во главе Кемеровской области.
Конкурсную документацию комитет по инвестициям согласует в июне, после чего объявят конкурс и к декабрю выберут победителя. За 2 года надо будет спроектировать линию и выделить землю, еще 2 уйдет на стройку. При общем объеме инвестиций в 18,8 млрд рублей участие бюджета составит максимум 10 млрд. Если раньше считалось, что само строительство обойдется в 21 – 24 млрд рублей, теперь эту сумму сократили до 15,6 млрд.
Мнения относительно аэроэкспресса разделились. «Хороший, перспективный, очень нужный городу проект, – говорит эксперт в области транспорта городских агломераций Иван Вергазов. – Вижу огромные и абсолютно реальные перспективы не только в данном конкретном маршруте, но и в его развитии».
Эксперт межрегионального объединения «Город и транспорт» Владимир Валдин называет скоростную электричку от Витебского вокзала в аэропорт дорогой игрушкой. «Хороший вариант элетрички в Пулково только один: круговой маршрут через Ульянку и Горелово; интервал движения, как во Франкфурте, 10 минут; общегородской тариф, – говорит эксперт. – А с заявленной стоимостью проезда в 250 – 350 рублей он не нужен никому. Кто хочет доехать из центра — поедет на такси, остальные — от «Московской». Отлично работает пражская схема, где три автобуса едут от разных станций метро в аэропорт с включением динамического приоритета, и всем хватает».
«В Москве ходит аэроэкспресс во Внуково, пассажиропоток которого сопоставим с Пулково, – говорит Антон Финогенов, гендиректор ИТП «Урбаника». – Но наш аэропорт гораздо ближе к городу, туда проще добраться наземным транспортом, потому и экономика не особенно складывается. Я бы продолжал работать в направлении метро — это дороже, но ветка будет решать и сопутствующие задачи».
Трамвайный Юг
Сразу три трамвайных проекта относятся к южной части города, у каждого своя судьба, но все – концессия, то есть инвестор строит и какое-то время эксплуатирует сеть.
«Фонтанка» подробно писала о ветке «Купчино – Шушары – Славянка» и о ситуации с конкурсом, в ходе которого ООО «Балтнедвижсервис», созданное ГК «АБЗ-1» и Газпромбанком, на 35% снизило предложение по эксплуатационному платежу со стороны города – с 89,6 млрд рублей до 58,1 млрд. Здесь, в отличие от аэроэкспресса, конкурс уже проведен. Итоги подвели прямо накануне – вице-губернатор Игорь Албин поставил заветную недостающую подпись в первый день форума.
Так что с "Балтнедвижсервисом" подписали соглашение уже как с победителем. Эксперты прочат добрую судьбу первому этапу проекта – до Шушар, а вот насчет пассажиропотока до Славянки не уверены. Инвестор рассчитывает выиграть конкуренцию у электричек за счет меньшего интервала движения и нового подвижного состава.
С трамваем от станции метро «Кировский завод» до Петергофа третья ситуация: конкурс уже объявлен, но не подведены итоги, так что здесь подписываться было бы странно.
Зато потенциального инвестора на форуме подыскали другой ветке – «Сосновая Поляна — Красное Село». Соглашение о намерениях подписали с IC ICTAS Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. и Astaldi S.p.A. Ранее итало-турецкий конгломерат компаний уже работал на ЗСД, а также на двух условно петербургских этапах М-11 («Фонтанка» писала о проблемах с субподрядчиками и задержках). В соглашение включили и строительство Красносельско-Калининской и кольцевой линии метрополитена, а также транспортно-пересадочных узлов. Всего оценили в 30 млрд рублей, однако конкретики нет — когда и в какой форме у «Метростроя» появится конкурент, неизвестно.
По трамваю более или менее ясно, как он пойдет.
Предполагается, что сеть будет примыкать к недавно переложенным трамвайным путям от «Сосновой Поляны» до станции метро «Кировский завод». По мнению Ивана Вергазова, идея неудачная. «Даже если предположить, что трамвай хорошо пройдёт по Красному Селу и Горелово, закрыв собой самые густонаселённые районы, куда он их привезёт? – спрашивает эксперт. – Никуда. В точку, от которой до метро ещё полчаса (без пробок) на автобусе или электричке или почти час – на трамвае. Сейчас есть абсолютно пустая двухпутная железнодорожная ветка. Просто для того, чтобы организовать там нормальное движение, городу нужно поработать: с СЗППК договориться и подвоз организовать. А это задача для города (в нынешних условиях), как показывает практика, невыполнимая». «Мы что, предлагаем людям полуторачасовой вояж только до станции метро? – согласен Антон Финогенов. – Проект в таком виде однозначно проигрывает существующей железнодорожной ветке, пусть даже однопутной, по которой можно доехать до центра города».
По мнению инвестора, пассажиропоток будет обеспечен за счет застройки Горелово и Красного Села, хотя собственных расчетов компания не проводила. О конкретном маршруте в компании пока не говорят. "В связи с тем, что новая проектируемая линия протяженностью 16,5 км проходит по территории нескольких муниципальных районов, пересекает КАД, железную дорогу в нескольких местах, а также затрагивает переустройство различных серьезных коммуникаций, конечно, в ходе согласований могут быть локальные отклонения от маршрута", – говорят в ICA. Судя по тому, сколько всего перечислили в меморандуме, трамвай – только часть большого транспортного проекта, который затронет весь район.
Куда благосклоннее транспортные специалисты к ветке «Колпино — ст. метро «Южная». Соглашение подписано с АО «Ренейссанс Констракшн», подрядчиком Лахта Центра, ТРК «Галерея», заводов «Форд», «Hyundai», «Балтика», «Wrigley», а также «Морского фасада». Компания имеет турецкие корни и принадлежит RONESANS HOLDING ANONIM SIRKETI. Инвестиции не менее 20 млрд рублей, концессия рассчитана до 2048 года.
Железнодорожная ветка метро на Москву перегружена, нарастить движение там нельзя, а на все Колпино, по сути, остается одна остановка для поездов, до которой еще надо доехать. Так что идея с трамваем выглядит здраво. «Самый «живой» из проектов скоростного трамвая в Питере, – говорит Вергазов. – Простой, дешёвый (если, конечно, грамотно поставить задачу проектировщикам), быстрый и с огромным гарантированным пассажиропотоком». «В принципе там достаточно автобуса на выделенной полосе, но сам по себе проект похож на правду, – считает Валдин. – Есть претензия, что конечную станцию в Колпино бросают на окраине, в районе больницы. Это безобразие, потому что опять-таки надо будет обеспечивать подвоз, на самом деле это скрытые расходы, которые не включены в смету». «Если ветку провести хотя бы до сквера Володарского, то обеспечивается пешеходная часть большей части кварталов с данной веткой», – уточняет Финогенов.
"Жители Колпино давно ждут новой стабильной связи с Петербургом с большой провозной способностью, – говорит аналитик движения «Транспорт и горожане» и помощник депутата Бориса Вишневского Арсений Афиногенов. – Если говорить о перспективных проектах, то я бы в ближайшее время развивал линию городского трамвая между улицей Коллонтай и улицей Салова с мостом через Неву в створе Большого Смоленского проспекта. Это будет стабильная хордовая связь, грамотное использование которой сможет разгрузить пересадки в центре города».
Призрачный поезд до Газпрома
РЖД заехал не только на площадку аэроэкспресса. «Фонтанка» уже писала о желании Смольного разгрузить Приморское шоссе и запустить вторую железнодорожную ветку от Старой Деревни до Белоострова. Меморандум о сотрудничестве на форуме действительно подписали, дали официальные сообщения, где называлась и сумма – 18 млрд рублей, и сама ветка. Впрочем, документ журналистам не показали, и здесь, по информации "Фонтанки", произошло некоторое недоразумение. В последний момент из текста убрали цифры и имена собственные, оставив конкретики даже меньше, чем обычно на форуме. Что, впрочем, не отменяет того факта, что компания и город плотно работают над вопросом строительства второго пути в Белоостров.
По мнению Валдина, делать двухпутку и запускать тактовое движение на этом направлении действительно необходимо. «Но требуется полноценная реконструкция, а в таком виде это скорее трамвайчик для «уборщиц Газпрома», – иронизирует эксперт. – Там много купили жилья в Сестрорецке под Лахта Центр.
В Смольном действительно собирались обеспечивать пассажиропоток за счет газпромовского переезда, но также и Кронштадта. Но большой разницы, где садиться в автобус — в районе Горской или сразу в Старой Деревне, – нет. «Если девелоперские проекты в Горской будут запущены, некий дополнительный эффект будет, – говорит Финогенов. – А что касается Лахта Центра, то с появлением «Беговой» этот фактор не так значителен. Есть много вариантов: построить промежуточную ж/д станцию между Яхтенной и Лахтой, навести пешеходный мост над Лахтинской гаванью и слегка продлить существующую линию трамвая, построить вторую ветку на ограниченном участке».
Николай Кудин,
"Фонтанка.ру"